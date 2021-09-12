Tesisler tek tek kapanıyordu! Yeni çözümü duyurdular

İngiltere, gıda, benzin ve diğer malların arzını etkileyen yaklaşık 90.000 sürücü açığıyla karşı karşıya. İngiltere'de kamyon şoförü sıkıntısının tedarik zincirini etkilemesi üzerine HGV sürüş testleriyle ilgili adım atıldı. Başvuru süreci ve testleri kısaltarak her yıl 50 bine kadar daha fazla HGV sürüş testinin sunulacağı açıklandı.

Kamyon şoförü sıkıntısı, Brexit'in yanı sıra Avrupa'nın başka yerlerinden gelen sürücülerin Birleşik Krallık'ta çalışmasını veya istihdam edilmesini daha pahalı hale getiren pandemi ve vergi değişiklikleriyle daha da zor hale geldi. Ayrıca sürücü testlerinin birikmesiyle ilgili şikayetler de arttı.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, hükümetin kapasiteyi artırmak için düzenlemeleri duyurdu: "Araç sürücülerinin artık bir römork veya karavan çekmek için ayrı bir teste girmesine gerek kalmayacak ve bu da her yıl yaklaşık 30 binden daha fazla HGV testinin yapılmasına izin verecek. Testler, birkaç öğenin çıkarılması ve üçüncü bir taraf açısından ayrı ayrı test edilmesiyle kısaltılacaktır. Sürücüler, her yıl yaklaşık 20 bin daha fazla HGV sürüş testi yaparak, lisans alabilecekler."

Shapps, hala parlamento tarafından onaylanması gereken değişikliklerin "çok hızlı" ek test kapasitesi oluşturacağını söyledi. Endüstri grupları, bu hafta başlarında yayınlanan planlara şüpheyle bakıyor ve bu planların güvenliği etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca, sektörden ayrılan yaklaşık 20 bin AB sürücüsünü geri kazanmak için geçici çalışma vizesi çağrılarını da yinelediler.

Peterborough merkezli soğuk ve soğutulmuş gıda lojistik firması Chiltern Distribution'ın genel müdürü Paul Jackson yaptığı açıklamada, "Bu mantıklı bir hareket ancak sorunu çözmek için yeterli değil. Yeni kalifiye sürücüleri doğrudan direksiyonun başına geçirmiyoruz. Onları ilk sekiz ila 10 hafta boyunca deneyimli sürücülerle buluşturuyoruz ve yeni sürücülerin sigorta maliyetleri de çok daha yüksek" dedi.

Karayolu Taşımacılığı Derneği'nden Richard Burnett, endüstrinin haftada 600 sürücü kaybettiğini ve net açığı kapatmanın yaklaşık iki yıl alacağını söyledi. Bir dizi şirket sürücü sıkıntısından etkilendi. Bazıları ise işe alınanları cezbetmek için daha yüksek ücretler ve ikramiye teklif ediyor.

Süpermarket Morrisons, krizin fiyatları artıracağı konusunda uyarırken, restoran zinciri Nando'nun 50 tesisi geçici olarak kapatarak tedarik zinciri sorunlarını suçladı. BP de İngiltere'deki tesisini, benzin ve dizel alamadığından geçici olarak kapattı.

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