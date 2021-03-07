Tencereler ‘kapaksız’ kaldı

Yükselen hammadde fiyatları nedeniyle zor günler yaşayan tencere-tava üreticileri, son dönemlerde farklı bir sorunla uğraşmaya başladı. Ürettikleri tencere ve tavalara cam kapak bulamadıklarını ifade eden üreticiler, hem ihracata hem de iç piyasaya cam kapak temin edemedikleri için ürün temin edemediklerine dikkat çekti. Konuyla ilgili Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, “Alüminyum tava ve çelik tencere üreticilerimiz cam kapak temininde büyük problem yaşıyor. Biz tava ve tencere grubunda dünyada en önemli üretici ülkelerinden biriyiz. Metal mutfak eşyaları gruplarında ihracatımız 808 milyon dolar seviyelerinde. Ancak bize gelen şikayetlere göre yurtiçindeki cam üreticileri verdikleri sözleri tutmayarak, tencere ve tava üreticilerimize zorluk çıkarıyor. Firmalarımızın önceden bağlantı yaptıkları sözleşmeler olmasına rağmen ürün vermiyorlar. Yerli üreticiye cam kapak temin edilmezken, bu konuda ihracat yapılıyor” dedi.



‘İHRACATA ÖZEL İZİN’

Cam kapak ithalatında da ek vergiler olduğu için yurtdışından ithal edilemediğine vurgu yapan Önder, “Beklentimiz bu dönemde ithalatta ek vergilerin kaldırılması. Yine bu ürünlerin bu dönemde ihracatının özel izne bağlı olmasıdır. Sektörümüz her geçen gün büyüyor ve cam kapağa talep artıyor. Diğer cam üreten firmaların cam kapak üretime teşvik edilmesi de orta-uzun vadede sektörümüzü rahatlatacaktır” diye konuştu.

SİPARİŞLERE İPTAL GELDİ

Tencere imalatında ve ihracatında Türkiye’nin en büyük firmaları arasında yer alan Hascevher Metal’in Yönetim Kurulu Üyesi ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Dinçer de, cam kapak konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadıklarına dikkat çekti. Ek vergiler nedeniyle yurtdışında da kapak alamadıklarının altını çizen Dinçer, “Hem yurtiçi hem de yurtdışına tencere üretimi yapıyoruz. Ocak ayında teslim edileceği söylenen cam kapaklar daha elimize ulaşmadı. Bu yüzden biz de ürettiğimiz tencereleri anlaşma yaptığımız yerlere gönderemiyoruz. Bu yüzden üretim hatlarını durdurmak ya da yavaşlatmak zorunda kalıyoruz. Ürettiğimiz ürünleri almak için anlaşma yaptığımız firmalardan da sipariş iptalleri gelmeye başladı. Tencere üreticileri yatırımlarını arttırırken, cam üreticileri benzer yatırımları yapmadı. Cam üreticilerinin stratejilerinin üretim kısıp daha fazla marjıyla ürün satmak olduğunu düşünüyoruz. Yaşadığımız cam kapak sıkıntısı nedeniyle hem iç piyasada hem de ihracatta büyük sorunlar yaşamaya başladık” ifadelerini kullandı.

‘SORUN ÇÖZÜLÜRSE İHRACATIMIZ ARTAR’

Cam kapak bulamadıkları için gelen talebe karşılık veremediklerine vurgu yapan OMS Paslanmaz Mutfak Araçları Yönetim Kurulu Üyesi Talha Özger, “Ortada kapak olmadığı için üretim hatlarını yavaşlatmak zorunda kaldık. Fabrikalar üretimlerini yarı yarıya düşürdü. Aslında çok büyük bir avantaj var elimizde. Çünkü pandemi dönemi gösterdi ki tek bir ülkeye bağımlı kalınca zor duruma düşüyorsunuz. İşte bu yüzden Türkiye’ye gelen talepte bir artış var. Böyle bir talep olmasına rağmen cevap veremiyoruz. Bu da Türkiye’nin ihracatına negatif yansıyor. Eğer hammadde, konteyner ve cam kapak gibi yan ürünlerdeki sıkıntılar çözülürse, sektörümüzün ihracatı da yüzde 20-30 artacaktır. Ancak cam üreticileri üretim hattındaki sorunlar nedeniyle ürün temin edemediklerini söylüyor. Bir an önce sorunun çözüme kavuşmasını bekliyoruz” dedi. Özger, kendilerinin yaşadığı bir durumu da şöyle anlattı: “Ödemesini yaptığım ve siparişin verdiğim cam kapakların yüzde 30’unu gönderdiler. Geri kalan paramızı da iade ettiler.”