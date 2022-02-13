Temel gıdada KDV % 1’e indi

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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz” dedi. Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Konuşmama başlarken mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince karar verilmiştir. Ben de şu anda imzamı atıyorum. Böylece inşallah bunu yürürlüğe sokuyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

‘KARARLILIKLA İLERLİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz ekonomisini, yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazlayla büyütme konusunda kararlılıkla ilerliyoruz. Küresel ekonomi, enerji ve gıda başta olmak üzere gıda fiyatlarındaki aşırı yükselişin sancılarını, finansal piyasalarda dengesizlik ve yüksek enflasyon olarak yaşamaktadır. Bu dalgalanmalar ülkemizi de etkilemektedir. Gezi olaylarından, 15 Temmuz'a, oradan 2018'deki kur saldırısına kadar uzanan ağırlıklı kısmı dış kaynaklı Türk ekonomisine yönelik ekstra etkileri de eklemek gerekiyor. Ekonomimizi mahvetme tehditlerine kadar varan saldırılara karşı elimizdeki tüm imkanları kullanarak mücadele ettik. Geçtiğimiz yılın son aylarında yaşadığımız kur dalgalanmasının piyasalarda yol açtığı paniğin ülkemiz ekonomisinin gerçekleri ile ilgisinin olmadığının akıl ve vicdan sahibi herkes kabul edecektir. Hükümet olarak biz bu konuda atmaya söz verdiğimiz adımları birer birer hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

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‘FEDAKÂRLIK BEKLİYORUZ’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “KDV sistemini sadeleştirme programı kapsamında temel gıda ürününde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Et, balık, çay, kahve, peynir, şeker, süt, su, meyve, kuruyemiş gibi temel ürünlerindeki KDV'yi yüzde 1'e indiren resmi kararı, yarın (bugün) Resmi Gazete'de yayımlıyoruz. Milletimizi enflasyona ezdirmemek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Bu indirim gıda ürünlerinde yüzde 7 indirim demektedir. Bu bizim hükümet olarak attığımız adımdır. Gıda sektöründe de aynı oranda fedakarlık talep ediyoruz. Gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren toplamda yüzde 14’lük indirim yapılmasını milletimiz adına bekliyoruz. İndirimi pazartesi gününden itibaren doğrudan vatandaşlarımıza yansıtacak bir yaklaşım görmek istiyoruz. Her rahmetin bir zahmeti her nimetin bir külfeti olduğu gibi Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin bedeli de şimdiden yapacağımız bu fedakârlıktır. İçinden geçtiğimiz şu kritik dönemde devletin yaptığı ve üstlendiği yükü paylaşmak milli bir görevdir. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu geminin aldığı her zarar, ortak zararımızdır. Umutlu olmalıyız" ifadelerini kullandı.

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DENETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLIYOR

“Üretim çarkları çalışıyor. İstihdamda tarihimizde ilk defa 30 milyonu geçtik. Baharla birlikte turizm ve inşaat sektörlerinde başlayacak hareketlerin sinyallerini şimdiden alıyoruz” diyen Erdoğan şöyle devam etti: “Yaptığımız KDV indirimi de sektörden beklediğimiz indirim de aynı amaca yöneliktir. Bir denetim seferberliği başlatıyoruz. İlgili bakanlıklarımız, fiyatları makul izahı olmayan şekilde artırılmış ürünlerle mücadele edeceklerdir. Yeniden tek haneli enflasyona geçeceğiz. İnşallah bu yönteme çok gerek kalmadan hep birlikte enflasyonun üstesinden gelerek yeniden tek haneli enflasyon ile karşılaşacağız. Sanayi yönetiminden turizme kadar her alanda iş dünyamızın ortaya koyduğu gayret ile 2021’deki başarılara ulaştık. Şimdi de enflasyon ile mücadele konusunda iş dünyasından aynı samimiyeti bekliyoruz.”

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İŞ DÜNYASINDAN DESTEK MESAJI

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın açıklamalarına iş dünyasından destek geldi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Tüm gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Gıda üretimi ve ticareti yapan üyelerimizi imkanları ölçüsünde enflasyonla mücadele kampanyasına destek vermeye davet ediyorum” dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “İTO üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın firmalara yönelik ‘KDV oranı kadar indirim yapma çağrısına’ kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullanırken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yüzde 7 oranındaki indirimin fiyatlara yansımasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.