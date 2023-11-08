Teknoloji yatırımları cari açığa çare olacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye’nin 66 milyar dolar yatırımla orta ve yüksek teknoloji odaklı 185 projeyi hayata geçirerek, cari açığın kapanmasına yılda 7 milyar dolarlık katkı sağlayacağını söyledi. Sanayinin yüksek teknolojiye yönelik yatırımlarını destekleyeceklerini duyuran Kacır, “Halihazırda savunma sanayimizde milli akıllı mühimmatların fotodedektörlerinin ve milli radar sistemlerinin çiplerini yerli olarak tasarlıyor, üretiyoruz. Kuracağımız yeni çip üretim tesisiyle otomotiv, beyaz eşya ve savunma gibi sektörlerde kullanılan gelişmiş sensörlerin tasarım ve imalatını ülkemizde yapabilir hale geleceğiz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığının 2024 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Kacır, Togg için 177 bin talep geldiğini, bunun yerli ve milli otomobil markasına hasret ve güvenin göstergesi olduğunu söyledi. Kacır, bugüne kadar 9 binden fazla aracın sahibine teslim edildiğini, yıl sonuna kadar 20 bin aracın teslimatının planlandığını ifade etti. Otomotiv sektörünün rekabet gücünü sürdürebilmesinin Türkiye’de batarya üretim kapasitesinin artırılmasına bağlı olduğunu vurgulayan Kacır, bu doğrultuda yaklaşık 35 GwH kapasite hedefiyle gerçekleşecek araç batarya üretim tesisi yatırımlarına teşvik verdiklerini söyledi. Kacır, sözlerini özetle şöyle sürdürdü:

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BATARYADAN ÇİPE VERİDEN UZAYA

“Türkiye Yüzyılı’nda yeşil ve dijital dönüşümü hızlandıracak, ülkeyi küresel düzeyde ileri teknoloji üretim merkezi haline getirecek, bilgi temelli dijital ekonomiyi büyütecek, yenilikçi ve girişimci insan kaynağımızı güçlendireceğiz. Cumhurbaşkanımızın başkanlık edeceği Sanayileşme İcra Komitesi’nin alacağı tedbirlerle yerlileşmeyi ve teknoloji kazanımını kamu alımlarının odağına yerleştireceğiz.

Önümüzdeki dönemde batarya teknolojileri, çip üretimi, uzay teknolojileri, biyoteknoloji, hiper ölçekte veri merkezleri, güneş, rüzgâr ve hidrojen enerjisi sistemleri alanlarında lider teknoloji girişimlerini destekleyeceğiz. 2024-2028 yılı yeni nesil eylem planlarımızda GAP bölgesinde hassas tarım ve turizm, DOKAP bölgesinde yeşil yol ekseninde turizm, KOP bölgesinde su yönetimi ve verimlilik, DAP bölgesinde ise hayvancılık öncelikli dönüşüm programlarımızın ana eksenlerini oluşturacak.

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MARMARA’YA HİDROJEN VADİSİ

Sanayimizi, AB Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına hazırlıyoruz. Demir-çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde ihracat gücümüzü korumaya yönelik Karbon Emisyonu Azaltma ve Yeşil Büyüme Yol Haritaları hazırladık. Ufuk Avrupa desteğiyle Güney Marmara’da ülkemizin ilk yeşil hidrojen vadisini kuruyoruz. Önümüzdeki dönemde teşvik sistemimizde dijital ve yeşil dönüşüm desteklerini kuvvetlendireceğiz.”