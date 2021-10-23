Teknoloji devleri yarışta

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TEKNOLOJİ dünyası 2021’in belki de en hareketli dönemini yaşıyor. Büyük teknoloji firmalarının art arda gelen duyuruları ile birçok yeni teknoloji, yazılım ve donanım tanıtıldı. Ekim ayının en çok ses getiren isimleri açık ara Apple ve Google oldu. Teknoloji devi Apple, 18 Ekim tarihli donanım odaklığı etkinliği kapsamında uzun süredir beklenen yeni MacBook Pro modellerini karşımıza çıkardı. Firma yeni modeller ile profesyonel kullanıcıların hemen hemen tüm beklentilerini karşıladı. M1 Pro ve M1 Max isimli çok güçlü işlemciler üzerine kurulan yeni nesil MacBook Pro’lar, daha önce kaldırılan birçok giriş çıkış portunu da geriye getirdi. Apple etkinliğinde yıldızı parlayan bir diğer ürün ise yine uzun süredir beklenen yeni AirPods kablosuz kulaklık modeli oldu. ‘3. nesil’ olarak isimlendirilen yeni kablosuz kulaklık, AirPods Pro’dan aldığı önemli teknolojileri, güncellenen tasarımı ve artan ses kalitesiyle dikkat çekmeyi başardı.

ANDROID 12 DÖNEMİ

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Ekim ayının öne çıkan markalarından birisi olan Google, ilk olarak destekli cihazları için Android 12 işletim sistemini kullanıma sundu. ‘Material You’ tasarım diliyle karşımıza çıkan yeni işletim sistemi, modern bir tasarıma sahip ve dinamik renk kullanımıyla öne çıkmayı biliyor. Güvenliği ve gizliliği artıran çok önemli özellikleri bulunan Android 12, ilk olarak Google’ın kendi ürettiği Pixel telefonlarına geliyor. Ancak diğer Android cihaz üreticileri de Android 12’yi kendi telefonları için adapte ediyor ve güncelleme dağıtımları çok yakında başlıyor. Bu arada Google’ın Türkiye’de satılmayan Pixel 6 ve Pixel 6 Pro isimli yeni akıllı telefonları da ekim ayının yıldızları arasında oldu. Bu telefonlar çok dikkat çekti çünkü Google tarafından geliştirilen ‘Tensor’ isimli özel bir işlemci üzerine kuruluyorlar. Google, “Apple, Samsung ve Huawei” gibi telefonlarında kendi geliştirdiği işlemciyi kullanan isimler arasına giriş yaptı.

SAATLER DE GELDİ

Ekim ayında duyuru yapan isimlerden birisi de Huawei ve Samsung oldu. Samsung Galaxy Unpacked Part 2 etkinliği düzenledi ve karşımıza sadece Galaxy Z Flip3 BESPOKE Edition akıllı telefon modeli ile çıktı. Katlanabilir Galaxy Z Flip3 üzerine kurulan bu özel sürüm, farkını renkleri özelleştirilebilir arka gövde parçalarıyla koyuyordu. Ekim ayının ses getirenlerinden Huawei ise Viyana etkinliğinde nova 9 akıllı telefon modelini Avrupa pazarına getirdi. Yakında Türkiye’de de satılacak akıllı telefon, çok şık bir tasarıma sahip ve hala devam eden ambargonun gölgesinde Android işletim sistemi üzerine kuruluyor. Huawei’nin en ilginç duyurusu ise kesinlikle FreeBuds Lipstick adı verilen, ruj benzeri şarj kutusuna sahip bir kablosuz kulaklık modeli oldu. Firma ilk defa direkt olarak kadınlara hitap eden bir kulaklık lanse etti. Şirket Viyana etkinliğinde Watch GT 3 akıllı saat modelinin üzerindeki perdeyi de kaldırdı.

GELİŞMİŞ AYNASIZ FOTOĞRAF MAKİNESİ

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Ekim ayına dahil olan önemli ürünlerden aynasız fotoğraf makinesi Sony a7 IV, yeni geliştirilmiş 33 megapiksellik tam kare BSI-CMOS sensör üzerine kuruluyor. 15 durak dinamik aralık sunan yeni sensör, 5.5 durak avantaj getiren bir yerleşik görüntü sabitleme sistemine sahip. 4K çözünürlükte 30 fps / 60 fps video çekebilen gövde, hareketli bir dokunmatik LCD ekrana sahip ve 3,69 milyon piksellik bir 120 fps elektronik vizör taşıyor. Gücünü BIONZ XR işlemciden alan fotoğraf makinesi, gelişmiş göz algılama temelli otomatik netleme sistemini de beraberinde getiriyor. Seri çekim hızı 10 fps seviyesinde olan Sony a7 IV, kayıpsız RAW sıkıştırma ile canlı yayın özelliklerine sahip. Yurtdışı fiyatı: 2.500 Dolar

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YENİ NESİL DOKUNUŞLARI

3. nesil Apple AirPods, AirPods Pro’yu andıran bir tasarımla karşımızda yer alıyor. MagSafe temelli kablosuz şarj getiren bir haznesi olan ürün, yerini aldığı sürümden farklı olarak su ile tere karşı dayanıklı ve dinamik kafa izleme özellikli uzamsal ses desteğine sahip. ANC yani aktif gürültü engelleme özelliği bulunmayan ürün, Adaptif EQ ile geliyor ve Apple’a göre 6 saatlik kullanım ömrü getiriyor. Bu süre hazne ile beraber 30 saate kadar çıkıyor. Silikon kulak uçları kullanmayan 3. nesil Apple AirPods, H1 çip ve yeni sürücüler sayesinde yüksek bir ses kalitesi vadediyor. 1.999 TL

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PROFESYONELLERE ÖZEL

Tamamen yenilenen 14 inç ve 16 inç Apple MacBook Pro modelleri, beklenenden daha iddialı özellikler ile karşımızda. 1.600 nit parlaklığa çıkabilen mini-LED temelli ekranlarında 120 Hz yenileme sunan dizüstüler, M1 Pro ve M1 Max olmak üzere iki farklı işlemci ile özelleştirilebiliyor. Bu işlemcilerden M1 Pro, en üstte 10 çekirdekli CPU ve 16 çekirdekli GPU, M1 Max ise en üstte 10 çekirdekli CPU ve tam 32 çekirdekli GPU ile alınabiliyor. 32 GB ya da 64 GB RAM ve 8 TB’a kadar SSD ile özelleştirilebilen dizüstülerde MagSafe şarj portu, tam boyutlu HDMI ve SD kart okuyucu yuvaları da yer alıyor. 1080P kameralarını ilk kez kullanılan bir ekran çentiğinde taşıyan dizüstüler, iki farklı renkle satışa sunuluyor. 14 inç başlangıç fiyatı: 23.499 TL 16 inç başlangıç fiyatı: 28.999 TL

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RUJ BENZERİ KULAKLIK

Huaweı’nin Viyana etkinliğinde tanıttığı ürünler arasında en çok kadınları odak noktasına alan FreeBuds Lipstick dikkat çekti. Amiral gemisi kulaklıkların şık ve zarif yapıdaki özel sürümü, lüks tasarımı yüksek çözünürlüklü sesle birleştiriyor. Yeni cihaz, parlak bir yüzeye sahip yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış ruj benzeri bir kasaya sahip. Kasanın içinde, kullanım konforunu garanti eden canlı kırmızı renkte zarif, ultra hafif kulak içi kulaklıklar bulunuyor. Tüm Android ve iOS akıllı telefonlar ile uyumlu olan FreeBuds Lipstick, cihazlar arasında sorunsuz geçiş için ikili bağlantıyı da destekliyor. Avrupa fiyatı: 249 Euro





FACEBOOK İSİM DEĞİŞTİRİYOR!

SOSYAL medyanın merkezinde yer alan isimlerden Facebook, ortaya çıkan sürpriz söylentilere göre büyük gelecek gördüğü ve üzerinde ciddi çalışma yaptığı “metaverse” konusundaki planlarını daha iyi yansıtması adına şirket adını değiştirmeye hazırlanıyor. Henüz yeni isim ortaya çıkmış değil. Planların netleştirildiği ise gelen bilgiler arasında. Yeni ismin CEO Mark Zuckerberg tarafından 28 Ekim’de Connect konferansı kapsamında resmi olarak duyurulması beklenirken, isim konusunda daha önce de bir sürpriz gelme ihtimali bulunuyor.

FM RADYO VE ‘YILANLA’ DÖNDÜ

Yeni Nokia 6310, klasik tasarımıyla 2021’e dahil olmayı başaran eski efsanelerden birisi oldu. Siyah, yeşil ve sarı renklerde hazırlanan tuşlu cep telefonu, gücünü Unisoc 6531F işlemciden alıyor ve şarj için micro-USB portunu kullanıyor. Yerleşik olarak FM radyoya ve renkli yılan oyununa sahip olan 6310, günümüz için komik sayılacak 16 MB RAM’e ve 8 MB’lık dahili depolamaya sahip. Çift SIM desteği bulunan cihaz, 2,8 inç ekranıyla temel ihtiyaçlar karşılayabiliyor. Arkasında 0,3 megapiksellik çok basit bir kamera yer alan 6310, Bluetooth 5.0 kullanıyor ve müzik için 3.5 mm kulaklık girişini de taşıyor. Çıkarılabilen pili 1.150 mAh olan ve bununla 22 gün bekleme süresi bulunan ürün, microSD yuvasına da sahip. Avrupa fiyatı: £59.99





ŞIK AVRUPALI

Daha önce Nova 9 Pro ile beraber Çin pazarında lanse edilen Huawei nova 9 Avrupa pazarına giriş yaptı, yakında Türkiye’de de satılacak. Türkiye fiyatı henüz belli olmayan akıllı telefon, Android 11 temelli EMIUI 12 üzerine kurulan ancak Android lisansı olmayan telefon, 6,57 inç 120 Hz OLED ekrana sahip ve gücünü Snapdragon 778G 4G işlemciden alıyor. 8 GB RAM + 128 GB depolama ile gelen telefonda, 4.300 mAh pil yer alıyor. 16 megapiksel selfie kamerası olan Huawei nova 9, arkasında 50 megapiksel ana + 8 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel derinlik + 2 megapiksel makro kameralarını bir araya getiriyor. Avrupa fiyatı: 499 Euro



