TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'na başvurular devam ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Bilişim Vadisi’nin yürütücülüğünde düzenlenen Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması teknolojik ve yenilikçi fikirlere sahip olanlara proje geliştirme fırsatı sunuyor.

Bilişim Vadisi tarafından Türkiye Açık Kaynak Platformu paydaşlığında ülkemizde açık kaynak ekosisteminin geliştirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çevrimiçi düzenlenen yarışma, stratejik sektörlerde teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlıyor.

5 TEMMUZ'A KADAR BAŞVURULABİLECEK

Üniversitelerde eğitim gören ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin yanı sıra yaş sınırı olmadan mezunların ve 18 yaş altı gençlerin danışmanları ile birlikte bireysel ya da takım halinde katılabildiği yarışmanın başvuruları 5 Temmuz’a kadar yapılabiliyor.

Yarışmacıların başvuru sürecinde projeleri kapsamında kendilerini, takım arkadaşlarını ve proje fikirlerini anlatan sunum ya da videolarını 20 Ağustos’a kadar yüklemeleri gerekiyor. Mentorların ön değerlendirme sürecinin ardından çevrim içi olarak gerçekleştirilecek yarışma süreci 14 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri arasında devam edecek.

TÜRKÇE'NİN ZENGİNLİĞİ DİJİTALE YANSIYACAK

Başarılı, nitelikli ve yenilikçi fikirlere sahip olan herkesin başvurabildiği yarışmada özellikle Türkçe metinlerin işlenmesi için kullanıcı dostu ve yüksek performanslı kütüphanelerin, veri kümelerinin hazırlanmasına katkı sağlanıyor.

Yarışma kapsamında Türkçe metin düzenleme başta olmak üzere, tanımlanan veriler üzerinden soru cevap işlemleri, doğal dil anlama ve üretimi, Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması’nda Bağlamsal Anlama Teknolojisi ve Osmanlı Türkçe üzerine Doğal Dil İşleme konuları ele alınacak.

Türkçe için makine çevirisinin de yer aldığı yarışma da Doğal Dil İşleme Kütüphanelerinin Geliştirilmesi ve Veri Setleri Oluşturma, Karakter Tanıma Teknolojileri, Konuşma Tanıma ve Sentezleme Teknolojilerini de içeren 12 farklı konu başlığı yer alıyor.

Yarışma süresince katılımcıların veri üretme, açık kaynak araçları kullanma, veri setleri geliştirme ve işaretsiz verileri işaretli hale getirme gibi nitelikli konularda etkin olması bekleniyor.

Türkçenin dijital dünyada daha verimli kullanılmasını amaçlayan Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışmasının finalinde birinciyi 20.000 TL, ikinciyi 15.000 TL ve üçüncüyü 10.000 TL’lik ödül bekliyor. Yarışmanın finalinde dereceye girenler ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST’te alacaklar.

Yarışmaya katılım ve detayları için bireysel ya da en fazla 4 kişilik takımlar halinde 5 Temmuz’a kadar www.teknofest.org web sitesi ziyaret edilebilecek.

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