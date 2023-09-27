TEKNOFEST bu kez İzmir’de

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Keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri gibi etkinliklerin de eyar alacağı TEKNOFEST çok sayıda yarışmaya da sahne olacak. Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması ilk kez İzmir’de düzenlenecek. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya devam eden öğrencilerin kendilerini deneyecekleri, eğitimlerde öğrendikleri bilgileri hayata geçirecekleri Deneyap Makeathon Yarışması ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.