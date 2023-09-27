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TEKNOFEST bu kez İzmir’de

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#TEKNOFEST#İzmir#TEKNOFEST 2023
TEKNOFEST bu kez İzmir’de
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 07:00

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, İstanbul ve Ankara’nın ardından bu kez İzmir’de düzenlenecek. İzmir’deki TEKNOFEST, bugün başlayıp 1 Ekim’e kadar Çiğli Havalimanı’nda ziyaretçilere kapılarını açık tutacak.

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Keşif oyunu, simülasyon deneyim alanları, eğitici atölyeler, sergiler, sahne gösterileri gibi etkinliklerin de eyar alacağı TEKNOFEST çok sayıda yarışmaya da sahne olacak. Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışması ilk kez İzmir’de düzenlenecek. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaya devam eden öğrencilerin kendilerini deneyecekleri, eğitimlerde öğrendikleri bilgileri hayata geçirecekleri Deneyap Makeathon Yarışması ortaokul ve lise olmak üzere iki kategoride düzenlenecek.

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#TEKNOFEST#İzmir#TEKNOFEST 2023

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