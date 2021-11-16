Tek tweeti başını yaktı! Dev bankadan Musk'a milyonlarca dolarlık dava

Haberin Devamı

2018 yılında şirketi satın alarak borsadan çıkaracağı yolundaki tehdidini içeren tweeti Elon Musk'ın başını yaktı. JPMorgan Chase & Co., 2018'deki tweeti sebebiyle Elon Musk'a dava açtı.

Söz konusu tweet sonrası ortaya çıkan belirsizliğin ardından JPMorgan Tesla Inc.’ye kullanım fiyatının üzerinde vadesi dolan varantlar için 162 milyon dolarlık ödeme yapması talebiyle dava açtı. New York’un Güney Bölgesi’nde açılan dava hakkında Tesla'dan bir açıklama gelmedi.

"162 MİLYON DOLARI ACİL OLARAK ÖDEMELİ"

Banka Manhattan federal mahkemesine verdiği şikayet dosyasında, “JPMorgan’ın ayarlamalarının uygun ve kontrat şartlarına gerektirdiği şekilde olmasına karşın, Tesla kontrattaki kullanım fiyatını belirlemeyi ve JPMorgan’a olan borcunu ödemeyi reddetti. Tesla kontrat yükümlülüklerini açık bir şekilde ihlal etti. Sonuç olarak 162 milyon doların üzerinde bir tutarın Tesla tarafından JPMorgan’a acil olarak ödenmesi gerekiyor” dedi.

Banka, kontratın ihlaline ilişkin şikayetinde, “Tesla 13 Şubat 2019’da JPMorgan’a yazdığı mektupta, yapılan ayarlamaların mantıksızca hızlı olduğu ve Tesla hisselerindeki volatiliteden kaynaklanan değişikliklerden faydalanmaya yönelik fırsatçı bir çabayı işaret ettiği yolunda şikayette bulunduğunu” kaydetti.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın MHP Genel Başkanı Bahçeli: 50 1 cumhurbaşkanlığı sisteminin mihveridir Haberi Görüntüle

TWEETİ BAŞINI YAKTI

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre 2014 yılında Tesla JPMorgan’a, 2021 haziran ve temmuz aylarında sona eren, Tesla’nın hisse fiyatının altında kalırsa amorti edecek şekilde varantlar sattı.

Söz konusu tweetin atıldığı 2018'de ise yaşanan durumlarla ilgili Musk’ın Tesla’yı hisse başına 420 dolardan tek başına satın alabileceği ifade edilirken, “finansmanı güvence altına aldığını” bildirildi. Musk'ın tweet’inin ardından hisse fiyatını önemli ölçüde düşürüldüğü ve 17 gün sonra fikri terk etmesiyle indirimin bir kısmını tersine çevirdiğinin de altı çizildi.

JPMorgan, 7 Ağustos 2018 tarihli tweetin kullanım fiyatında ayarlamaya olanak tanıyan önemli miktarda bir kurumsal işleme neden olduğunu ve bankanın bu fiyatı duyurudan önceki aynı adil piyasa değerini sürdürmek için düşürdüğünü iddia ediyor.