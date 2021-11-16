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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

#Başak Cengiz#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Ankara
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Can Göktuğ Boz tarafından canice öldürülen mimar Başak Cengiz’in ailesine Ankara’da taziye ziyaretinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde Can Göktuğ Boz tarafından canice öldürülen mimar Başak Cengiz’in ailesine Ankara’da taziye ziyaretinde bulundu.

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Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan ile İstanbul Ataşehir'de uğradığı kılıçlı saldırıda hayatını kaybeden mimar Başak Cengiz'in Ankara'da yaşayan ailesini ziyaret etmişti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

TELEFONLA DA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Merhume Başak Cengiz'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Gül, daha sonra aileyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştürmüştü. Başkan Erdoğan, telefonla görüştüğü Başak Cengiz'in babası Avni Cengiz'e, "Başımız sağ olsun, Allah sabırlar versin. Rabbim kızını cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın inşallah." demişti.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başak Cengiz’in ailesine taziye ziyareti

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Anne Beyhan Cengiz ile de görüşen Erdoğan, "Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah. Yani bu dünyada maalesef böyle caniler, hainler ne yazık ki demek ki varmış. Allah sabrınızı arttırsın inşallah." diye konuşmuştu.

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OLAY

İstanbul Ataşehir'de sokakta yürürken, 27 yaşındaki Can Göktuğ Boz'un kılıçla saldırdığı Başak Cengiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Ankara'da çalışan ve bir inşaat projesi için kısa süreliğine İstanbul'a giden mimar Başak Cengiz'i öldüren saldırgan ilk ifadesinde, kılıçlara merakı olduğunu, yıllar içinde 10'a yakın kılıç satın aldığını, birini öldürmeyi kafasına koyduğunu, erkekler direnebileceği için bir kadına yöneldiğini anlatmıştı.

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