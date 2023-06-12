‘Tek kanatlı kuş gibiyiz’

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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda ilk kez bir kadın yönetim kurulu üyesi de yer aldı. İzmir Ticaret Borsası (İTB) başkanlığını yürüten ve artık TOBB yönetiminde de yer alan Işınsu Kestelli, kadın girişimciliği için yeni bir seferberlik başlatılması gerektiğini belirterek, “21 milyon kadınımızı evde oturtarak büyük iddiaların peşinden gidemeyiz. Tüm iyileşmelere karşın hâlâ tek kanadıyla uçmaya çalışan kuş gibiyiz” dedi.

Kadınların girişim ve işgücü piyasasında daha yüksek oranda var olmak zorunda olduklarının altını çizen Kestelli, “Türkiye olarak kadınların işgücüne katılımında ve verimlilikte Güney Kore’yi yakalayabilmiş olsak, dünyanın en büyük ekonomileri sıralamasında 7-8 basamak yukarı çıkmamız mümkün. En önemli ihtiyacımız bu konuya stratejik bir planlama ile yaklaşmak” değerlendirmesini yaptı.

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GİRİŞİMCİLİĞE ODAKLANACAK

Kestelli, Hürriyet’in sorularını yanıtlarken, hem İTB’nin hem Türkiye’deki oda ve borsaların ilk kadın başkanı olduğuna dikkat çekti. 2000’li yıllarda Türkiye’de kadın girişimcilerin oranının yüzde 4 olduğunu hatırlatan Kestelli, “Startupswatch verilerine göre 2020 yılında bu oran yüzde 14’e yaklaştı. Amacımız bu oranın dünya geneli olan yüzde 34’e, hatta tam bir eşitlik için yüzde 50 seviyesine çıkması olmalı” dedi. Kestelli, sözlerini şöyle sürdürdü: “TOBB’un ülkemizde halen en dezavantajlı kesimler arasında yer alan kadınlar konusundaki çalışmalarını daha ileriye taşımak için çalışacağım. Yönetim kurulunda görev dağılımı yapılmadan bir icraat vaadinde bulunmayı uygun görmüyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmak için çalışacağımın sözünü verebilirim. Kadının çalışma hayatında daha fazla yer alması, yönetim kurullarında daha yüksek oranda temsil edilebilmesi için bir seferberlik başlatmalıyız. Bu konuda her bireyin sorumluluğu var.”

‘DAHA FAZLA KADIN SORUMLULUK ALMALI’

KENDİSİ için TOBB sürecinin gurur verici olduğunu vurgulayan Kestelli, “TOBB gibi dinamik bir yapının içinde bundan sonra daha fazla kadının sorumluluk alması gerekiyor. TOBB Yönetim Kurulu’na seçildikten sonra yoğun tebrikler aldım. Özellikle hemcinslerimde içselleştirilmiş bir ‘başarı algısı’na şahit oldum. Eğer bu temsil, iş hayatında kadın temsili konusunda bir farkındalığa yol açabilirse, bu benim için gurur kaynağı olur” dedi.

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‘EŞİTLİĞİ ÖZÜMSEMEMİZ LAZIM'

KADINLARIN hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayan Kestelli, “Son yıllarda bu konuda önemli adımlar atıldı. Ancak alınacak daha çok yolumuz var. Bazı şeyleri sadece yasal düzenlemeler ile çözmek mümkün değil. Toplum olarak önce eşitliği özümsememiz; eğitimde eşitliği sağlamamız lazım. Ondan sonra ortaya çıkacak sorunlara göre de yasal çözümler üretmemiz gerekli. Ülkemin kadınlarına güveniyorum. İnanan, hedefini belirleyen, azimle çalışan bir kadının başarısız olmayacağına inanıyorum. Bu nedenle hiç kimsenin onları hedeflerinden saptırmasına izin vermesinler” ifadelerini kullandı.