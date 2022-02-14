Tek fuarla ihracata 1 milyar dolar katkı

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Türkiye’nin hazır giyim ihracatına 1 milyar doların üzerinde katkı sağlaması beklenen fuarın ikincisi ise ağustos ayında gerçekleştirilecek. İstanbul Hazirgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, “3 fuarı tek çatıda topladık, Avrupa’nın en büyük fuarını gerçekleştirmiş olduk. 3 günde 150 firma ile görüştük. İlk kez bu kadar insanın yüzlerinin güldüğü, gözlerinin parladığı bir fuar oldu” bilgisini verdi.

Daha önce bu çapta bir organizasyon gerçekleşmediğine dikkat çeken Gültepe, “İstanbul Ticaret odası, İHKİB ve sektör derneklerinin katkısı ile büyük bir fuara imza attık. Pandemi nedeni ile 3 yıldır erteliyorduk. Herkesin bir özlemi vardı. Büyük olsun hepimizin olsun dedik ve 3 fuarı bir çatı altında topladık. Artık hazır giyim sektörünün tek fuarı var. 600’e yakın ulusal ve uluslararası firma 35 bin metrekare alanda yarısı yabancı olmak üzere 25 bin ziyaretçiyi ağırladı. Avrupa’nın en büyük fuarını gerçekleştirmiş olduk. 3 günde 150 firma ile görüştük. Hepsi mutluydu. İlk kez bu kadar insanın yüzlerinin güldüğü, gözlerinin parladığı bir fuar oldu. Hedefimiz söz konusu fuarı 100 bin metrekareye çıkarmak” diye konuştu.

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ETKİSİ KIŞ SEZONUNDA

Hazır giyim sektöründe son dönemde yaşanan sorunlara değinen İHKİB Başkanı Gültepe, söz konusu sorunlar arasında ilk sırada artan maliyetlerin geldiğine işaret etti. Kur seviyesinin ise bu kapsamda ihracatın sürdürülebilirliğini negatif etkilediğini dile getiren Mustafa Gültepe, “Yılbaşından bu yana beyaz yaka ile birlikte çalışan maliyetleri yüzde 60, enerji maliyeti yüzde 150 arttı. Geçen yılın son çeyreğinden bu yana hazır giyim ürünlerinde fiyat artışı yüzde 60-70’i buldu. Bu son artışların hammadde fiyatlarına etkisi yüzde 10’u buldu. Bunun etkilerini ise önümüzdeki kış sezonu ürünlerinde göreceğiz. Hali hazırda yazlık ürünlerin üretimi tamamlandı” şeklinde konuştu.

‘KREDİYE ULAŞMAK ZORLAŞTI’

Sanayicinin özellikle son dönemde krediye ulaşmakta bir hayli zorlandığının da altını çizen İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, “Her gün yeni bir şey çıkıyor ve bunlarda da teferruatı çok fazla oluyor. Eximbank kredilerine ulaşabilirsek ihracatı arttırabiliriz. Hammaddeye ödediğimiz ücret arttı. 100 birim iken 189 birim oldu. Dolayısıyla sermayeye ihtiyaç arttı, kredilerin de bu ölçüde artması lazım” dedi. Mevcut ekonomik ortamda rekabetçi kurun önemine de dikkat çeken Gültepe, kurun bulunduğu seviyenin ihracatçı açısından çok da rekabetçi olmadığının altını çizdi. Gültepe, “Dolar/TL, 13.5-15 arasında olmalı. Aşağısı tehlikeli” ifadelerini kullandı.