TCMB Başkanı Kavcıoğlu: Ekonomi başarılı bir sınav veriyor

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İstişare toplantısında, ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi. Kavcıoğlu burada yaptığı açıklamada, Türkiye’nin sanayicilerin büyük gayretiyle dünya konjonktüründe başarılı bir ekonomik sınav verdiğini anlattı. Türkiye’nin 2021 yılında yüzde 11 büyüdüğünü hatırlatan Kavcıoğlu, “Pandemi dönemi öncesi rakamlarla bu dönemi kıyasladığımızda, sanayicilerin, sizlerin gayreti ve tüm sektörlerin çabasıyla pandemi öncesi rakamların çok üzerine çıktığımızı görüyoruz” dedi.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ

Üretim, istihdam ve ihracat ana politikalarının desteklenmeye, finanse edilmeye devam edileceğini ifade eden Prof. Dr. Kavcıoğlu, konuşmasında hedefli kredi vurgusu yaptı. Kavcıoğlu, TCMB’nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedefleyen işletmelerin yanında olduğunun altını çizerek, şunları söyledi: “Enflasyonist baskı yapmadan, üretim ve istihdam yaratacak, ihracatı artıracak, ithal ikamesi ürünler için yatırım yapılacak tüm adımların arkasında olacağımızı çok net ifade ediyorum. Bugün 30 milyar dolara çıkardığımız Eximbank kredilerini hem Eximbank kanalıyla hem tüm bankalar kanalıyla, uzun vadeli, düşük faizli olarak ihracatçı firmalarımıza, aynı zamanda ihracat yapan ithalatçı firmalarımıza da kullandırıyoruz.”

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‘KUR KORUMALIDA VADE 3 AY OLSUN’

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü ise Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimlerini desteklediklerini, ancak sanayicilerin uygun finansmana erişimde zorluklarla karşılaştığını belirtti. Kütükcü, “Şu an da tüm dünya ile birlikte ülkemizde de ciddi bir enflasyon baskısı var. Emtia ve enerji fiyatları başta olmak üzere, her alanda yaşanan olağanüstü fiyat artışları, işletmelerimizin sermayelerini adeta eritti. Daha önce 10 birim işi yapabilmek için 100 liralık sermayeye ihtiyaç varken, bugün en az 250 liralık sermayeye ihtiyaç var. Dolayısıyla işletmelerimizin, sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni destek mekanizmaları hayata geçirilmeli” dedi. Kütükcü, sanayicilerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabında vadelerin 6 ay yerine 3 aya çekilmesi gibi taleplerini de ileterek, Kavcıoğlu’ndan destek istedi.