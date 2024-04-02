TCMB Başkanı Karahan'dan enflasyon mesajı: Sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. Toplantı sonrası TBB internet sitesinde yapılan açıklamada, toplantının gündemini bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmeler oluşturduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, TCMB ile iletişimin çok iyi bir düzeyde olduğunu belirterek bugünkü faydalı ve yapıcı görüşmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi. Başkan Çakar, Sayın Başkandan para politikası uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerini dinlediklerini ve kendisine ve ekibine sektörel gelişmelere dair güncel bilgi sunduklarını ifade etmiştir. Başkan Çakar, toplumsal refah artışı ile kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için kritik önemde olan enflasyonla mücadeleye olan desteklerini vurguladı ve Türkiye ekonomisinin geleceğine ilişkin beklentilerinin olumlu yönde seyrettiğini belirtti.

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ENFLASYONLA MÜCADELE VURGUSU

Başkan Karahan, 2024 yılının ikinci yarsında dezenflasyonun tesis edileceğini vurguladı. Piyasa mekanizmasının işlevselliği ve makro finansal istikrara yönelik uygulamaların teknik ayrıntılarına değinen Başkan Karahan, "Dezenflasyona yönelik adımlarımızın finansal koşullara, talebe ve fiyatlama davranışlarına yansıyacağını öngörüyoruz. Aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceğiz. Para politikasındaki kararlı duruşumuz, hedeflediğimiz dezenflasyon patikasına başarıyla ulaşmamızı sağlayacaktır" değerlendirmelerinde bulundu.