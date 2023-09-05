TBMM Sanayi Komisyonu Gemlik'te... Vekillerden Togg'a tam not

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TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, Türkiye’nin Otomobili Togg’un Bursa Gemlik’te bulunan teknoloji kampüsüne teknik bir inceleme gezisi yaptı. Komisyon Başkanı Mustafa Varank ve beraberindeki milletvekilleri Togg CEO’su Gürcan Karakaş’tan brifing aldı, fabrikada incelemelerde bulundu, ardından da Togg’un direksiyonuna geçti. Türkiye yollarında boy göstermeye başlayan Togg T10X, hem sürüş performansı hem de teknolojik özellikleriyle vekillerden tam not aldı.

KOMİSYON GEMLİK’TE

Teknik inceleme gezisine Meclis AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ile Leyla Şahin Usta, Meclis Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun AK Partili üyeleri Şahin Tin, Cevahir Uzkurt, Faruk Aytek, Yusuf Ziya Aldatmaz, İrfan Çelikaslan, Mehmet Eyup Özkeçeci, Bayram Şenocak, Mustafa Hakan Özer ile CHP’li üyeler Müzeyyen Şevkin, Türker Ateş, Nail Çiler, Talat Dinçer ve İYİ Partili Üye İdris Nebi Hatipoğlu katıldı.

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BURSA VEKİLLERİ DE KATILDI

Heyette Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti Bursa milletvekilleri Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, Mustafa Yavuz, Osman Mesten ve Refik Özen, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da yer aldı.

TEKNOLOJİ SUNUMU

Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki gövde, boya, montaj ve batarya olmam üzere dört ayrı bölümde üretim aşamaları hakkında bilgi alan heyete, Togg CEO’su Karakaş, mobilite ekosistemi, teknolojideki gelişmeler ve vizyonu içeren bir sunum yaptı.

ÜRETİM AŞAMALARINI İNCELEDİLER

Sunumun ardından Komisyon Başkanı Varank ve beraberindekiler, Togg Teknoloji Kampüsü’nde üretim aşamalarını inceledi. Kampüs içinde bulunan piste geçen milletvekilleri, direksiyona geçerek Togg T10X’i test etti.

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Komisyon Başkanı Varank, ziyarete ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

GURUR PROJESİ: Komisyondaki iktidar ve muhalefet partilerinden vekil arkadaşlarımız, bu ziyarete katıldılar. Bildiğiniz gibi Togg, Türkiye'nin gurur projesi. Değişen ve dönüşen mobilite sektöründe Türkiye'nin ‘Ben de varım.’ dediği önemli bir proje. Sıfırdan geliştirilmiş, adeta sıfırdan bir marka olarak ortaya çıkmış bir proje… Böyle önemli bir projenin geldiği aşamayı görmek, üretim tesislerini incelemek hem de Türkiye'nin bu alandaki vizyonu hakkında bilgi almak üzere kampüsü ziyaret ettik.

CUMHURBAŞKANIMIZIN FORMÜLÜNE UYGUN: Her zaman söylediğimiz bir husus var. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin kalkınmasının formülünü şu şekilde ifade ediyor: Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat. İşte bu formüle uygun çok önemli bir projeden bahsediyoruz.

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28 BİN ADETLİK ÜRETİM: Bu üretim kampüsünün, teknoloji kampüsünün temellerinin atılmasından, üretime geçiş aşamasına kadar her devresinde Türkiye'den bu işe ilgi duyan emekçilerinden mühendisine kadar herkesin büyük bir gayreti oldu. Bizler de tabii hem bakanlık olarak hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu projenin önemini bildiğimiz için elimizden gelen desteği vermiş olduk. Şu anda üretimler devam ediyor. Gürcan bey,

2023 sonuna kadar bu yıl için hedeflenmiş olan 28 bin adet aracın üretimini tamamlayıp teslimatı gerçekleştireceklerini ifade etti. Biz de bu işin takipçisi olacağız.

GAYRET GÖSTERECEĞİZ: Şu anda hemen teknoloji kampüsünün yanındaki test pistindeyiz milletvekili arkadaşlarımız aracı deneyimliyorlar. Gerçekten sürüşüyle, teknolojisiyle aynı zamanda üretim tesisleriyle bir gurur projesi. Bu işte emeği olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu ve bunun gibi Türkiye'yi kalkındıracak yatırımlarda TBMM Sanayi Komisyonu olarak biz de elimizden gelen ne gayret varsa bunu göstereceğiz.

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Togg CEO’su Gürcan Karakaş da “Çünkü gerçekten işi bilen, işlerini anlayan ve işin değerini önümüzdeki dönemlerde de hep beraber ileriye taşıyacak olan bir grupla beraberiz. Geldiğiniz, bize vakit ayırdığı için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

HER ZEMİNDE GÜVENLİ SÜRÜŞ

Heyette yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıl dönümlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir eseri Türkiye’ye kazandırdığını belirterek geçen 29 Ekim’de de Togg’un Teknoloji Kampüsü’nün açılışını gerçekleştirdiğini hatırlattı. Komisyon Başkanı Varank’ın davetiyle kampüsü ziyaret etme imkanı bulduklarını anlatan Akbaşoğlu, “Test sürüşünü beraber yaptık. Özellikle 18 derecelik yokuşta tam ortasında durduk ve bir milim geri kaymadan araç hafif bir gaza basmakla yavaşça ve sizi en ufak bir güvensizlik sendromuna sokmadan çok güzel bir şekilde yol almaya başladı. Bu deneyim, her türlü zeminde bizi güvenli bir sürüş konforunun beklediği kanaatimizi pekiştirmiş oldu Türkiye’nin hem geleceği hem de umudu olan bir ekosistem olarak karşımızda duruyor.” dedi.

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HER ZAMAN DESTEKÇİSİYİZ

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, TOBB’da görev yaptığını ifade ederek daha önce Togg’u deneyimlediğini söyledi. Togg’un ne kadar ilerlediğini görmekten dolayı mutlu olduğunun altını çizen CHP’li Ateş, “Togg’un ne kadar ilerlediğini görmekten de gayet de mutlu oldum. Biliyorsunuz, bunlar stratejik ürünler. Cari

açığın azaltılmasına büyük olumlu katkısı olan ürünler. Bu stratejik ürünlerin imalatlarının yerel olarak yapılması, Türk malı olması bizler için çok gurur verici. Güzel bir girişim bunlar gibi daha çok girişimler olacağına inanıyoruz. Bu sürdürülebilir olması gerekir. Bunlar da hiçbir siyasetin malzemesi olmamalı. Bu ülkenin bir girişimi diye addediyoruz. Böyle girişimlerin de artarak devam etmesini canı gönülden isteriz. Biz de her zaman destekçisiyiz.” diye konuştu.

GURURLA İZLİYORUZ

Ateş, bu ziyaretinde yeni yatırımları da görme imkanı bulduğunu anlatarak “Gururla izliyoruz inşallah daha büyür. Daha bunun gibi Türkiye’de daha değişik yerlerde de stratejik yatırımlarımız olur. Cari açığımıza faydası olan bütün yatırımların yanındayız. Bütün yatırımcıların yanındayız.” dedi.

MİLLİ DEĞERİ OLAN BİR PROJE

CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, iş dünyasından geldiğini, otomotiv sektörünün içinde olduğunu vurgulayarak “Hakikaten ülkemize mal olmuş, milli değeri olan bir proje bu. Yani bu gibi projeleri desteklememek mümkün değil. Şimdi böyle güzel bir tesis ülkemize kazandırılmış. Biz bunun hiçbir zaman karşısında olmayız, her zaman destekleriz. Çünkü ülkeye girecek her kuruş bizim gayrisafi milli hasılamızı yükseltecektir. Üretmeden biz bu ülkeyi büyütemeyiz. Dolayısıyla üretmemiz lazım. Üretmek için de bu tür yatırımları her zaman desteklemek lazım ama altını çiziyorum bunlar bizim milli değerlerimiz bunlar siyasi malzeme olmasın.” ifadelerini kullandı.

MAKAM ARAÇLARI TOGG OLSUN

CHP Adana milletvekili Müzeyyen Şevkin ise, özel sektörün yaptığı, devletin de desteklediği önemli bir yatırımı ziyaret ettiklerini kaydederek “Burada yerli yatırımcının desteklenmesi son derece önemli. Yan sanayinin desteklenmesini de önemsiyoruz. Yerli ve milli yatırımlara hiçbir zaman karşı duruşumuz yok. Ancak bunun tüm sektörlerde ve tüm bu yatırım yapmak isteyen kesimler için eşit şekilde dağıtılması gerektiğini düşünüyoruz. Sivil kullanıcıların değil tüm devlet kurumlarında makam aracı olarak kullanılmasını da önemsiyoruz. Açıkçası ilk defa bineceğim. Tabii gurur verici bir şey. Milli bir otomobilimizin olması elbette önemli. Dediğim gibi ama bu sektörel bazda her alanda bu yatırımcının teşvik edilmesi ve eşit olarak teşvik edilmesinin önemli olduğunu söylemek istiyorum.” dedi.

UÇAKTA GİBİ HİSSETTİM

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, test sürüşünün ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: Gaza dokunduğunuz andan itibaren hiç ses hissetmeden hiçbir sarsıntı hissetmeden çok hızlı bir şekilde 100 km. hıza ulaşıyorsunuz. Çok güzel bir duygu. Kendimi bir an yerde değil aslında bir uçağın içinde gibi hissettim ki, uçaktaki kadar sarsılmadan o hıza ulaştım. İnanılmaz güzel, başarılı ve keyifliydi. Farklı zeminlerde sürüş testi yaptık. Bunların hepsi çok güzel ve başarılı. Bir cihazla bir araçla çok keyifli bir yolculuk hissi veriyor.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYETİ TÜRKİYE’YE AİT

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X, bu yıl içinde seri üretim bandından çıkarak sahipleriyle buluşmaya başladı. Fikri ve sınai mülkiyet hakları %100 Türkiye’ye ait olan Togg’un T10X modeli, iki farklı donanım vebatarya seçeneğiyle kullanıcılara sunuldu.

TÜRKİYE’NİN 6 RENGİ

314 ve 523 kilometrelik menzillere sahip olan Togg, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor. “Gemlik”, “Anadolu”, “Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve “Pamukkale” renklerinde satışa çıkartılan Togg’da Trumore adında bulut temelli, kullanıma hazır, talep anında hizmet veren bir yazılım uygulama altyapısı bulunuyor.

HEDEF 1 MİLYON

Bursa’nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü’nün kapasitesi yılda 175 bin araç olarak belirlendi. 2032 sonuna kadar 1 milyon üretim hedefi bulunan Togg, bu yıl 28 bin adet üretilecek. 2026’da yeni model akıllı cihazların ürün ailesine katılmasıyla birlikte kapasite yıllık 100 bin adede ulaşacak.

BATARYALAR SİRO’DAN

Togg’un enerji devi Farasis Energy ortaklığında kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Togg Teknoloji Kampüsü’ndeki Batarya Teknolojibinasında Togg akıllı cihazları için batarya modül ve paketlerinin üretimini yapıyor. Siro, 2024 yılı sonunda üretimine Togg Teknoloji Kampüsü’nün yanındaki yeni tesisinde devam edecek. 2035 yılına kadar 50 GWs üretim yapma hedefiyle yola çıkan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyet haklarına sahip olacak.

YÜKSEK HIZLI ŞARJ AĞI: TRUGO

Togg’un yüzde 100 sahip olduğu yüksek hızlı şarj ağı Trugo da 81 ilin tamamında elektrikli araç kullanıcılarıyla buluşuyor. Trugo, 81 ilde 180 kW’nin üzerinde 272 yüksek hızlı şarj cihazı ve 544 soket ile kullanıcılara kesintisiz ve konforlu bir şarj deneyimi hizmeti sunuyor.

AVRUPA’NIN EN TEMİZ BOYAHANESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2022’de resmi açılışı yapılan Togg Teknoloji Kampüsü, gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra Prototip Geliştirme ve Test Merkezini de içinde barındırıyor. Üretim hatlarında toplam 250 robotun çalıştığı kampüs, Avrupa’nın en temiz boyahanesine sahip.

4 BİN 300 İSTİHDAMA ULAŞACAK

1,6 kilometre uzunluğunda test pisti olan kampüsün inşaatında 9 bin kişi görev aldı. Togg’da şu anda 3 bin 250’yi aşkın kişi çalışıyor. Çalışanların yüzde 26’sını kadınlar oluşturuyor. Kampüsteki üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam istihdam 4 bin 300 kişi olacak.