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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 14.02.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

TBB'den emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri açıklaması

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TBB'den emeklilere promosyon ödemesi görüşmeleri açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), emeklilere promosyon ödemesi görüşmesine ilişkin herhangi bir çalışma veya görüşmesi yapılmadığını belirtti.

TBB'den yapılan açıklamada, emeklilere ödenecek promosyon rakamının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların TBB ile görüşmeler yaptığına ilişkin basın kuruluşlarınca haberler yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği'nin bu konuda herhangi bir çalışması veya görüşmesi bulunmadığı bildirildi. 

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