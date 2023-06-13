×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

TAYFUN'un yeni görüntüleri paylaşıldı

Güncelleme Tarihi:

#Roketsan#Tayfun#Füze
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 15:37

ROKETSAN, Türkiye'nin şu ana kadarki en uzun menzilli füzesi TAYFUN'un test atışına ilişkin yeni bir video yayımladı.

Haberin Devamı

Türkiye’nin ilk 'kısa menzilli balistik füzesi' TAYFUN, geçtiğimiz ay ikinci kez Rize-Artvin Havalimanı'ndan ateşlenmişti. ROKETSAN, sosyal medya hesabından TAYFUN'un test atışına ilişkin yeni bir video paylaştı.

BALİSTİK FÜZELER NEDEN ÖNEMLİ?

Muharebe sahası için büyük öneme sahip balistik füzeler, genellikle denizden/denizaltıdan karaya veyahut karadan karaya atılıyor. Ateşlendikten itibaren parabol bir yörünge izliyor ve çoğunlukla atmosferin sınırını aşarak uzaya çıkıyor. Akabinde ise tekrar yörüngeye girip, yer çekiminden ötürü elde ettikleri o yüksek hızla hedeflerine yöneliyor.

Gözden KaçmasınAsgari ücret toplantısı sona erdi İlk açıklama geldi: Bayramdan önce bitmesini bekliyoruzAsgari ücret toplantısı sona erdi! İlk açıklama geldi: Bayramdan önce bitmesini bekliyoruzHaberi Görüntüle

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.

Haberin Devamı

TEST NEDEN SİNOP YERİNE RİZE’DEN YAPILDI?

Türkiye’nin uzun menzilli füze testleri için bugüne kadar ağırlıklı olarak Sinop’un kullanıldığını biliyoruz. Ancak bu kez test Rize’den yapıldı. Bu durumun TAYFUN’un menziliyle ilgili olduğu değerlendiriliyor. Çünkü Sinop’tan bu denli uzun menzilli bir füze atılması Ukrayna ya da Rusya’nın hava sahasına girmek anlamına geliyor. Rize’den ateşlenen bir füzede ise bu risk ortadan kalkmış oluyor.

TÜRKİYE’NİN BÖYLE BİR FÜZEYE SAHİP OLMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde halihazırda TAYFUN’un muadili bir füze bulunmuyor. Daha önce de hiç bulunmadı. SRBM sınıfındaki bir füze, özellikle Türkiye'nin Batı ve Doğu bölgelere yönelik caydırıcılığı açısından stratejik öneme sahip.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Roketsan#Tayfun#Füze

BAKMADAN GEÇME!

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik

Karlar altında 15 kişilik bir adada yaşıyorlar, market alışverişi için bile 8 saatlik yol gidiyorlar... 'İlk şokun ardından nasıl hazırlanmamız gerektiğini öğrendik'

#Dominique Nobes
BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık