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Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı

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#Asgari Ücret Tespit Komisyonu#Toplantı#Maaş
Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 14:05

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını görüşmek üzere bugün toplandı.

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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ilk toplantı bugün gerçekleşiyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı dolaylı olarak da milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek artışlara neden olacak.

KOMİSYONDA 5'ER TEMSİLCİ YER ALIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alıyor. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor.

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"ŞAHSİ ARZUM BAYRAMA GİRMEDEN SÜRECİN TAMAMLANMASI"

TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuştu.

Ocak ayında asgari ücrete Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı yapılmış, yüzde 54,66 Zam ile net 8 bin 506 liraya yükselmişti.

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#Asgari Ücret Tespit Komisyonu#Toplantı#Maaş

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