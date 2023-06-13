Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı başladı

Haberin Devamı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücrete ilişkin ilk toplantı bugün gerçekleşiyor. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı dolaylı olarak da milyonlarca vatandaşı ilgilendirecek artışlara neden olacak.

KOMİSYONDA 5'ER TEMSİLCİ YER ALIYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alıyor. İşçi kesimini TÜRK-İŞ, işverenleri de Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsil ediyor.

Gözden Kaçmasın İşte yeni asgari ücretle değişecekler... Haberi Görüntüle

"ŞAHSİ ARZUM BAYRAMA GİRMEDEN SÜRECİN TAMAMLANMASI"

TİSK Başkanı Akkol, "Görüşümüz hızlı şekilde hızlı ve 3'lü mutabakatla bu süreci tamamlamak arzusundayız. Şahsi arzum bayram sürecine girmeden bu sürecin tamamlanmasıdır" diye konuştu.

Ocak ayında asgari ücrete Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışı yapılmış, yüzde 54,66 Zam ile net 8 bin 506 liraya yükselmişti.