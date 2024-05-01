Tavukçulara ihracat sınırlaması geldi... Sektör temsilcileri üretimin daha da düşebileceğini belirtiyor

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Bakanlık, 1 Mayıs’tan itibaren tavuk eti ihracatını yaklaşık yüzde 75 oranında kısıtlayarak aylık en fazla 10 bin tonla sınırladı. Sektör ayda ortalama 40 bin ton civarında ihracat yaparken, yeni kararın uygulanmasıyla bu miktar 31 Aralık 2024 tarihine kadar aylık en fazla 10 bin tona çıkabilecek. Bakanlık, son yıllarda yaşanan bölgesel ve küresel risklerin, küresel gıda fiyat endeksi üzerinde yukarı yönlü bir eğilim oluşturduğuna, ülkelerin iç piyasa arzını koruma eğilimine girdiğine dikkat çekerek, bu çerçevede yurt içinde önemli bir protein kaynağı olan kümes hayvanlarının geçen yıl mayısta ihracı kayda bağlı mallar listesine alındığını anımsattı.

FİYATLAR MALİYETİN ÜZERİNDE ARTTI

Ancak bu yılın ilk aylarında tavuk eti fiyatlarındaki artış hızının genel enflasyonun, yem ve enerji gibi maliyet kalemleri ile döviz kurundaki aylık fiyat değişimlerinin çok üzerine çıktığı vurgulanan Bakanlık açıklaması özetle şöyle devam etti:

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“Bu durum, söz konusu ürün grubunda olağan piyasa şartlarının dışına çıkıldığını ve olağan fiyatlama davranışlarının bozulduğunu göstermiştir. Tüketim alışkanlıklarında ve iç talepte yaşanan değişimlerin, spekülatif fiyat yükselişlerini beraberinde getirdiği görülmüştür. Yapılan analizler iç piyasada tüketici refahının korunabilmesi için arz yönlü sıkıntılara mahal verilmemesini teminen, söz konusu ürün ihracatına yönelik birtakım düzenlemeler yapılması gerekmiştir. Bununla birlikte, sektörde ölçek ekonomisinin sürdürülebilmesi, iç talepte yaşanabilecek dalgalanmaların üretim kaybına sebebiyet vermemesi ve yoğun çabalar ile kazanılan ihracat pazarlarının korunabilmesinin de ülkemizin ekonomik menfaatleri açısından önemli olduğu değerlendirilmiştir.

FAHİŞ FİYAT SORUŞTURMASI

Ancak son dönemde fahiş fiyat artışı yapıldığına ilişkin şikâyet başvuruları sebebiyle, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 16 firma hakkında Ticaret Bakanlığı müfettişlerince denetimlere geçtiğimiz günlerde yeniden başlanmıştır. Ayrıca, Rekabet Kurumu tarafından da bazı firmalar hakkında açılan soruşturmanın idari para cezaları ile sonuçlandırıldığı ve ilgili firmalara 26 Nisan’da tebliğ edildiği öğrenilmiştir. Düzenlemelerin amacı ülkemizde sürdürülebilir gıda arzının sağlanmasıdır. Halkımızın gıdaya makul fiyatlarla ulaşımının kolaylaştırılması ve gıda piyasalarında oluşabilecek spekülasyonların önlenmesine yönelik olarak görev ve yetki alanımızda bulunan bütün politika ve denetim araçlarına kararlılıkla başvurulacaktır.”

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‘FİYAT YÜZDE 200 DEĞİL 25 YÜKSELDİ’

Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, fahiş fiyat uyguladıkları iddiasının bir iftira olduğunu belirtti. Yılın ilk 4 ayında fiyat artışının yüzde 25-26 seviyesinde olduğunu söyledi. Yıl başında asgari ücrete yüzde 60 zam yapıldığını, kurun arttığını, enflasyonist bir ortamda yüzde 25 artışın fahiş olmadığını söyleyen Kaplan, “Fiyatlar yüzde 200 artmış, bu bir asparagas, yalan, iftira. Asla kabul etmiyoruz. Tüm tavuğun üreticiden çıkış fiyatı 70 ila 75 lira. Perakendede satışı 92 ila 99 lira normalken, marketlerde 84-85 liraya satıyorlar. Biz 150 liraya satanı görmedik” dedi.