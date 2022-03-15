Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Tatlı sularda avlanma yasağı başladı

#Avlanma Yasağı#Tatlı Sular#Ekonomianasayfa
Tatlı sularda avlanma yasağı başladı

Tatlı suların dip balığı olarak bilinen Aynalı Sazan, tatlı sularda avlanma yasağının son gününde Düzce tezgâhlarını süsledi.

Haberin Devamı

Ülke genelinde tatlı sularda avlanma yasağı başladı. Sulak alanlarda yetişen ve vatandaşların tatlı su balıkları arasında en çok sevdiği balıklar arasında yer alan Aynalı Sazan da, son gün tezgâhları süsledi. Tatlı suların dip balığı olan ve bazı bölgelerde boyları 1,5 metre uzunluğuna kadar çıkan sazan balığı, avlanma yasağının başladığı gün Düzce’de tezgâhları doldurdu. Sazanın kilogramı ise 35 TL'den satılıyor.

Gözden Kaçmasın

Rusyanın Ukraynaya gönderdiği gizli mühimmat ortaya çıktı Uzmanlar bile şaşkın: Böylesini hiç görmedikRusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği gizli mühimmat ortaya çıktı! Uzmanlar bile şaşkın: Böylesini hiç görmedikHaberi Görüntüle

"AVLANMA YASAĞI BAŞLADI, AMA BİZİM STOK ÜRÜNLERİMİZ ARASINDA MENŞEİLİLER VAR"

Balıkçı Tuncay Kılıç, avlanma yasağının tatlı sularda başladığını ve son güne rağmen tezgâhta sazan bulunduğunu dile getirerek, "Bugün itibari ile iç sularda tatlı sularda avlanma yasağı başladı. Biz de son gün balık çeşidimizi bitirdik. Az bir balık çeşidimiz kaldı. Bu balık da bölgenin sevdiği balıklardan. Sazanın birkaç türü var. Ama 'sarı balık' dediğimiz orijinal sazanı bölge halkı da seviyor. Bugün son olarak tezgâhımıza getirdik. Avlanma yasağı başladı, ama bizim stok ürünlerimiz arasında menşeililer var. Denizlerde avlanma devam ediyor. Denizde de sanayi tipi avcılık bitiyor. Yani normal avcılık denizlerde devam edecek. 12 metreye kadar kıyı balıkçılığı devam ediyor. O yüzden deniz ürünleri devam ediyor. Sıkıntı yok, balık var. Yılın 12 ayı tezgâhlarda balığımız bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avlanma Yasağı#Tatlı Sular#Ekonomianasayfa

BAKMADAN GEÇME!

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

Putin’in işgali aileleri de böldü... ‘Annem ihanet ettiğimi düşünüyor’

#Rusya Ukrayna
Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: Ateş etmeye devam ettiler...

Renaud gerçeği göstermek için canından oldu, son anlarını meslektaşları anlattı: 'Ateş etmeye devam ettiler...'

#Brent Renaud
İlk kez gribin altına düştü Covid-19 BİTTİ diyebilir miyiz Uzmanlar yanıtlıyor...

İlk kez gribin altına düştü! 'Covid-19 BİTTİ' diyebilir miyiz? Uzmanlar yanıtlıyor...

#Koronavirüs