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Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği gizli mühimmat ortaya çıktı! Uzmanlar bile şaşkın: Böylesini hiç görmedik

#RUSYA#Ukrayna#Füze
Rusyanın Ukraynaya gönderdiği gizli mühimmat ortaya çıktı Uzmanlar bile şaşkın: Böylesini hiç görmedik

ABD'li istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği füzelere gizemli bir mühimmat yerleştirdiğini açıkladı. Uzmanları bile şaşkına çeviren gizli tuzağın görüntüleri ortaya çıkarken, söz konusu sistemin fırlatılan füzelerin hava savunma sistemlerinden kaçmasına yardımcı olduğu açıklandı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal bugün 20. gününde, birçok kentten çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Dünya bugün Rusya'nın Suriye'den getirdiği yabancı savaşçıların Ukrayna'nın kaderini değiştirip değiştiremeyeceğini konuşurken ABD'den çok dikkat çeken bir iddia daha geldi.

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RUSYA'NIN UKRAYNA'YA GÖNDERDİĞİ GİZEMLİ MÜHİMMAT

Amerikan istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya ateşlediği balistik füzelerin gizemli bir mühimmata sahip olduğunu açıkladı. İsmi açıklanmayan bir istihbarat yetkilisine göre gizli mühimmatların her biri yaklaşık 30 cm uzunluğunda, dart şeklinde ve turuncu kuyruklu beyaz bir şekle sahip.

Rusyanın Ukraynaya gönderdiği gizli mühimmat ortaya çıktı Uzmanlar bile şaşkın: Böylesini hiç görmedik

Rusya'nın Ukrayna'ya gönderdiği gizli mühimmatın görüntüleri

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HAVA SİSTEMLERİ HEDEF ALDIĞINDA DEVREYE GİRİYOR

Peki bu gizli mühimmat ne işe yarıyor? The New York Times'da yer alan iddiaya göre gizemli mühimmatlar Rusya'nın sınır ötesinden fırlattığı İskender-M kısa menzilli balistik füzelerine bağlı ve füzeler hava savunma sistemleri tarafından hedef alındığını algıladığında devreye giriyor. Her bir mühimmat düşman radarlarını yanıltmak için sinyal üreten elektronik bir mekanizma ve füzeleri etkileyecek ısıya sahip.

Rusya'nın şimdiye kadar keşfedilmeyen küçük tuzakları, Ukrayna hava savunma sistemlerinin İskender füzelerini engellemekte neden bu kadar zorluk çektiğini açıklamaya yardımcı olabilir.

UZMANLARI BİLE ŞAŞIRTTI:BUNA BENZER BİR MÜHİMMAT HİÇ GÖRMEDİM

Dart şeklindeki mühimmatın fotoğrafları iki hafta önce sosyal medyada dolaşmaya başladı. Savaş uzmanları ve istihbarat analistleri bile ilk başta mühimmatın boyutuna ve şekline bakarak küme silahlarından gelen bombalar olduğunu düşündü ancak gerçek herkesi şaşırttı.

22 yıl boyunca İngiliz Ordusunda patlayıcı mühimmat imha sorumlusu olarak görev yapan ve daha sonra 10 yıl Güney Irak, Afrika ve diğer bölgelerde sivil bomba teknisyeni olarak çalışan Richard Stevens, “Şimdiye kadar çok sayıda Çin ve Rus saldırısına şahit oldum ama buna benzer bir mühimmat hiç görmemiştim.” dedi.

Rusyanın Ukraynaya gönderdiği gizli mühimmat ortaya çıktı Uzmanlar bile şaşkın: Böylesini hiç görmedik

Stevens, askeri ve sivil bomba imha uzmanları için kurduğu siteye mühimmatın fotoğraflarını yükledi.

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RUSYA DİKKATSİZLİK YAPTI GİZLİ MÜHİMMAT ARTIK NATO'NUN ELİNDE

İstihbarat yetkilileri söz konusu cihazların, Soğuk Savaş tuzaklarına benzediğini söyledi. Middlebury Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü'nde nükleer silahların yayılmasını önleme profesörü Jeffrey Lewis, söz konusu mühimmatın Batı'nın eline geçtiğini belirterek Rusya'nın bu konuda büyük bir dikkatsizlik yaptığına dikkat çekti ve şunları söyledi;

"Rusya, NATO'nun İskender'in karşı önlemlerini yenmek için çalışılacağını biliyor. Bu savaş Moskova için gizli tuzağını ortaya çıkaracak kadar önemli olsa gerek. Belli ki NATO'nun mühimmatı ele geçirmesini ve incelemesini umursamıyorlar ama ben olsam umursardım. Şu anda ABD istihbarat camiasında çok heyecanlı insanlar olduğunu düşünüyorum" 

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İSKENDER FÜZESİ NEDİR VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

ABD hükümet belgelerine göre, katı yakıtlı roket motoruyla çalışan İskender füzeleri 320 km'den daha uzaktaki hedeflere ulaşabilir. İskender füzelerinin misket bombası, yüksek patlayıcı parçalanmalı savaş başlığı, sığınak delici de dahil olmak üzere birçok farklı konvansiyonel savaş başlığı bulunmaktadır.  Füzeler aynı zamanda nükleer başlık taşıyabilme kapasitesine de sahiptir.

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