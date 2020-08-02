Tatilde yer gök eğlence

Bayram tatilinde yazlık bölgelerdeki turumuz devam ediyor. Arife ve bayramın ilk gününde Kaputaş Plajı, Patara Antik Kenti ve Fethiye Ölüdeniz’deki plajları ve tarihi bölgeleri gezdik. Dünyaca ünlü plajlarda yaşanan kalabalığa şahit olduk. Yine bayramın ilk gününde Fethiye’de çeşitli etkinliklere katıldık. İlk etapta yabancı turist az olduğu için gönlümüzce yamaç paraşütü ve dalış yapabileceğimizi düşündük. Ancak umduğumuz gibi olmadı. Fethiye’de 500 TL’ye yapılabilen yamaç paraşütünde yoğunluk vardı. Görevliler bir gün önceden rezervasyonların dolduğunu söyledi. İşin ilginç tarafı yamaç paraşütüyle dağlardan aşağı süzülmek için 500 TL ödenmesi gerekirken, havada fotoğraf çektirmek için istenen ücret 200 TL’ydi. Görevlilerin verdiği bilgiye göre yamaç paraşütüyle uçan herkes fotoğraf çektirmek istiyordu. Asıl amaç instagram için en güzel pozu yakalamaktı.

TAM KAPASİTE

Yamaç paraşütünü gerçekleştiremeyince hedefimizi derinlere çevirdik. 45 dakikalık dalış için 200 TL ödeme yaptık. İşin ustası olmadığımız için 10 metreye kadar dalışa izin verdiler. Su altında da fotoğraf için ayrı tarife uygulanıyordu. Buradaki fotoğraf ücreti ise 100 TL’ydi. Bu etkinlikleri yapan işletmecilerle yaşanan durumu konuşma imkânı da bulduk. 2 hafta öncesine kadar işlerin düşük olduğunu söyleyen işletmeciler, bayramlar birlikte müthiş bir ivme yakaladıklarına dikkat çekti. İşletmeciler, bayramla birlikte kapasitelerini doldurdu. Dalış hocaları en az 3 kişiyle dalış gerçekleştiriyordu. Eğer deniz üstünde hızlı bir motor tarafından çekilen ‘banana’ adı verilen deniz oyuncağına binmek isterseniz de kişi başı 85 TL ödemeniz gerekiyor. Jetski’lere maksimum iki kişi binilirken 10 dakikalık eğlencenin 300 TL olduğunu söyleyelim. Eğer yine ‘denizi ve muhteşem kıyıları kuşbakışı izliyim’ diye kafanızda bir düşünce varsa denizde hız teknesi ile çekilen paraşüt yani parasailing için 300 TL’lik ödeme yapmalısınız.

GECELİK 500 TL Akşamüstü tüm eğlencelere veda ederek Kayaköy’e doğru yola çıktık. Tarihi evlerin arasında bizim dışımızda gezen turistler de vardı. Fethiye’ye 10 dakika uzaklıktaki bu tarihi bölgedeki yeme-içme mekanlarında kalabalık bir durum hakimdi. Geceyi geçirmek için Kayaköy’den Akyaka’ya geçiş yaptık. Akşam saatleri olduğu için rahat bir yolculuk oldu. Yolculuğun rahatlığını ise sabah Akyaka’dan ayrılırken anladık. Çünkü Akyaka yönüne doğru çok yoğun bir trafik vardı. Gece Akyaka’da konaklama yapacak yer bulmakta bir hayli zorlandık. Ne pansiyonlarda ne de otellerde boş yer vardı. Daha önceden kiralanan ve son anda iptal edilen bir ev olduğunu öğrenince hemen kiraladık. Bölgede 1 gece için konaklama ücreti ise ortalama 500 TL. Pansiyon ve otellerde de fiyatlar farklı değildi.

SOSYAL MESAFE VE MASKE UNUTULMUŞ Bizi asıl şaşırtan durumu Akyaka’nın eğlence mekanlarında yaşadık. Çay bahçesi gibi mekanlar neredeyse tamamen boştu. Ancak kafe ve canlı müzik hizmeti veren işletmelerde oturacak yer yoktu. Akyaka merkezinde insan seli vardı. Adım atmakta bile zorlanıyorduk. Sosyal mesafe kuralı çok eskide kalmış, maskeler unutulmuştu. Maskeleri doğru takmayanlar, gömleğinin düğmesine bağlayanlar, bileklik gibi kullananlar eleştirilirken, Akyaka’da maskeleri çenesine dahi takanı neredeyse görmedik. Yine plajda kurulan masa ve sandalyelere de büyük ilgi vardı.

EFES’TE KALABALIK ZİYARET

Bayramın ikinci gününde son durağımız Efes antik kentine geldik. Geçmişte burada daha büyük kalabalıklara şahit olmuştuk. Ancak yabancı turistin az olduğu bir dönemde gördüğümüz yoğunluk şaşırtıcıydı. Ağırlığı yerli olan turist grupları Efes’e gelmişti. Az sayıda da olsa yabancı turist grupları da vardı. Emre Eser