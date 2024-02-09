Tatilci ocakta rezervasyona başladı

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2023 yılında otel fiyatlarının artması erken rezervasyon fırsatını kaçırmayan yerli turiste daha uygun maliyetle tatil yaptırdı. Bu yıl da erken rezervasyon kampanyalarıyla yüzde 30 ila 50’ye varan indirimler başladı. Tatilciler şimdiden talebi artırdı.

Bu yıl erken rezervasyon taleplerinde Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Kıbrıs öne çıkıyor. Turizmciler sezonda talep artışlarıyla birlikte fiyatların da artacağını belirterek tatilcileri uyarıyor. TÜRSAB Başkanı Başdanışmanı ve Passo Turizm Genel Müdürü Hamit Kuk, erken rezervasyon rakamlarının ocak ayı sonu itibarıyla geçen seneye göre yüzde 5’in üzerinde arttığını belirtti. Hamit Kuk, Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Bu sene 2023’e göre yüzde 10 artış olacağını öngörüyoruz. Şubat ve martta rezervasyonlar hızlanacaktır. 2023’te 2019 rakamlarını yakaladık. Dolayısıyla turizm normalleşti ve bizim için yüzde 5 ila 10 arasındaki büyüme iyi bir artış anlamına geliyor.”

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Hamit Kuk, erken rezervasyonun birçok açıdan avantajlı olduğunu belirterek, “Bu dönem tatil şirketleri için de bir avantaj. Çünkü satışlarının bir kısmını erken rezervasyondan satıyor, sezondaki stratejilerini ona göre belirliyorlar. Tüketici için de avantaj” dedi.

RUSLAR DA ERKEN REZERVASYONA BAŞLADI

Kuk, “Özellikle Avrupalılar erken rezervasyonlardan yararlanarak yüzde 30-40 oranında indirimli tatil alabiliyor. Hatta eskiden son dakikaya bırakan Ruslar da artık erken rezervasyondan yararlanıyor. Antalya’ya gelen Rusların yaklaşık yüzde 30’u erken rezervasyon yaptırıyor. Bu yüzden tüketiciye erken rezervasyon fırsatlarını değerlendirmelerini öneriyorum” diye konuştu.

YÜZDE 15 BÜYÜME

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu ise “2024 yılına yönelik ilk verileri alabildiğimiz iki büyük turizm fuarında son derece olumlu yansımalar gördük. Kasımda Londra, ocakta Hollanda Utrecht turizm fuarları 2024 yılına yönelik ortalama yüzde 15-20 bandında bir büyüme olacağını gösteriyor. Erken rezervasyonlar da bu büyümeyi destekleyen talep paralelinde gidiyor” dedi.

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SEZONDA FİYATLAR ARTAR

-Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal de “Erken rezervasyon taleplerinde en çok tercih edilen bölgeler Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Kıbrıs. Geçen seneye kıyasla erken rezervasyonda yüzde 30 oranında bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Sezon içerisindeki fiyatlarda erken rezervasyon dönemine kıyasla yüzde 40-50 oranında artış olabileceğini öngörüyoruz. Sezondaki doluluk oranı da yüksek olacaktır” bilgisini verdi.

ALMANLARDAN REKOR

-Alman pazarındaki rezervasyonların hacmi ise tüm zamanların rekorunu kırdı. Travel Data + Analytics (TDA) raporuna göre, seyahat acentelerinde ve çevrimiçi seyahat portallarında yaklaşık 3.6 milyar Euro değerinde paket ve modüler seyahat rezervasyonu yapıldı. Bu rakam, geçen yıl 2.4 milyar Euro iken 2019’da ise 3.3 milyar Euro’ydu. Erken rezervasyonda en çok tercih edilen ülke ise Türkiye oldu.