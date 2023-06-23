Tatil sahtekarlarına dikkat

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Özellikle son dönemde arama motorlarında tatil için kiralık ev aramaları yükselişe geçti. Artan kira fiyatlarından dolayı tatilciler daha uygun fiyatlı kiralık ev ya da villa ilanlarına ilgi gösteriyor. Ancak bu durumu fırsata çevirenler fiyatları ederinin altında yazarak tüketicileri aldatıyor. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili ve Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı Av. İbrahim Güllü, bu tatil döneminde de dolandırıcılık yapanların sayısının arttığını belirtti. Güllü, “Özellikle artan kira fiyatlarından dolayı bu durumu fırsata çevirmek isteyenler var. Konutu hemen ve uygun fiyata kiralamak için bu tuzağa düşen vatandaşımız var. Eğer fiyatlar normal seviyelerde değilse temkinli yaklaşılmalı. Son günlerde maalesef bize gelen şikâyetler arttı” dedi.

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‘SPONSORLU’ TUZAK

Av. İbrahim Güllü, tüketicilerin bu dönemde dikkat etmesi gereken hususları ise şöyle sıraladı: “Tüketiciler bir hizmet almak istediklerinde arama motorlarında ilk karşılarına çıkan sitelere itibar etmemeli. Çünkü bu siteler; reklam karşılığı ön plana çıkan ve genellikle insanları kandıran dolandırma amaçlı oluyor. Bir yer kiralanacaksa ya da otelde kalınacaksa, doğrudan acenteden bu hizmet alınmalı. Eğer yüz yüze görüşme imkânı yoksa, hizmet alınacak sitelerin TÜRSAB ya da Ticaret Bakanlığı web sayfalarından kontrolü sağlanabilir. Ev kiralayacakların ise görmeden, uzaktan o evi kiralamalarını tavsiye etmiyorum. Kiralayacak kişinin yetki belgesini ibraz etmesi gerekir.” İbrahim Güllü, arama motorlarındaki şikâyetlere de bakılmasının tedbir açısından faydalı olduğuna dikkat çekti.

‘ÖDEMELER BANKA ÜZERİNDEN OLMALI’

Ödemelerin bankalar üzerinden EFT veya havale yoluyla yapılması gerektiğine vurgu yapan Güllü, “Ödeme yaparken ne için yapıldığının açıklama kısmına yazılması önemli. Mail order yoluyla yapılan ödemelerde de risk bulunuyor. Direk hesabınızdan para çekiliyor. Neyin karşılığında para alındığı tespit edilemeyebilir. Mümkünse de hizmeti aldıktan sonra ödeme yapılmalı” diye konuştu.

YÜZDE 60 ZAMLI FİYAT

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-Yaklaşan bayram tatili öncesinde turizm sektörü, gelen taleplerden memnun. Tatilciler, Akdeniz ve Ege kıyılarına yoğun ilgi gösterirken yurtdışında ise Balkanlar ve İtalya’ya yöneldi.Tatil döneminderezervasyonlarda giriş ve çıkış tarihlerinin değişkenlik gösterdiğini belirten sektör temsilcilerine göre, bu dönemde en fazla 4-5 gecelik rezervasyonlar yapılıyor. Tatilsepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, bu dönemde satışlarının geçen yıla oranla yüzde 20 arttığını belirterek, “Geçen yıla oranla otellerin konaklama fiyatlarında yüzde 60 oranında bir artış söz konusu olmasına rağmen, uyguladığımız çeşitli kampanyalarla ciddi anlamda artış sağladık” dedi. Mayıs ayında otel fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle erken rezervasyonun önemine vurgu yapan Karayal, en çok tercih edilen bölgeleri ise şöyle sıraladı: “Antalya, Bodrum, Marmaris, Kuşadası, Çeşme ve Kıbrıs destinasyonları tercih ediliyor. Yurtdışında ise Balkanlar, İtalya, Yunanistan ve Mısır popüler bölgeler arasında.”

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Tatilbudur.com CEO’su Onur Otruş ise iç pazarda yoğun talep olduğunu belirterek, özellikle Ege bölgesi ve Antalya’daki otellerin doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaştığını söyledi. Otruş, geçen seneye oranla talepte yüzde 30artış yaşadıklarını da kaydetti.

YURTDIŞINA İLGİ BÜYÜK

-Yurtdışı turlarına bu dönemde ilginin yoğun olduğunu belirten Travel Zone CEO’su Barış Öztürk, “Bir önceki Ramazan Bayramı’na göre yüzde 100 artış var. Çünkü 9 gün tatil değildi ve nisan ayına denk gelmişti. Geçen seneye göre de yurtdışı turlarında ciddi talep var” dedi. Öztürk, vize sorunuyla ilgili, “Vize sorunu devam ediyor ama bayramdan önce erken rezervasyon yaptıranlar vize sorunuyla karşılaşmadılar. Euro ve dolar kurunun biraz daha sabit kalabiliyor olmasıyla da yurtdışı yurtiçinden çok daha ekonomik hale geldi” şeklinde konuştu. Öztürk en çok tercih edilen bölgeleri ise şöyle sıraladı: “Avrupa’da özellikle İtalya, Balkanlar, İspanya bölgesindeki çeşitli turlar ve gemi turları en çok tercih edilen yerler.”