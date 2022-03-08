Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.



Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. — Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 8, 2022

Bakan Kirişci paylaşımında, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.