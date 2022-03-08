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Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor

#Vahit Kirişci#Tarım Destek#Ödeme
Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Bakan Kirişci paylaşımında, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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#Vahit Kirişci#Tarım Destek#Ödeme

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