Tarımsal destek ödemeleri hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tarımsal destekleme ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.
5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 8, 2022
Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun.
Bakan Kirişci paylaşımında, "5 milyar 586 milyon 398 bin 824 liralık tarımsal destekleme ödemelerini bugünden itibaren çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.