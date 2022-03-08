Fed'in faiz kararı ne olacak? Dev bankanın CEO'sundan önemli tahmin

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Morgan Stanley CEO'su James Gorman, Ukrayna'daki savaşın ortaya çıkardığı jeopolitik ve ekonomik risklere rağmen Fed'in hala bir dizi faiz artırımına gitmesi gerektiğini söyledi.

Fed'in Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından artan fiyat baskılarını kontrol altına almak için "amansız" faiz artırımları yapmasına ihtiyaç duymasının muhtemel olduğunu belirten Gorman, Powell'ın bu yıl 25'er baz puanlık 4 faiz artırımı yapmasını beklediğini vurguladı.

Bu faiz artırımlarının dikkatli şekilde yapılması gerektiğini de belirten Gorman, "Faizleri artırmanız gerekli, ancak ekonomiyi resesyona itmek de istemezsiniz. Eğer ekonomiyi resesyona iterseniz stagflasyon ile karşı karşıya kalırsınız" diye konuştu.

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POWELL MART AYINI İŞSARET ETMİŞTİ

Mart ayı içerisinde piyasaların beklediği en önemli kararların başında hiç şüphesiz Fed'in Faiz kararı yer alıyor. Fed Başkanı Jerome Powell da mart ayının faiz artırımı için uygun olduğunu düşündüğünü ifade etmişti.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin, ABD ekonomisi üzerinde yüksek belirsizlik oluşturduğunu belirten Powell, "Fed durumu yakından izliyor. Faiz artışı sürecinin başlamasından sonra bilançoyu düşürmeye başlayacağız. Tedarik yollarında yaşanan bozulmalar daha da büyüdü ve beklenenden daha uzun sürecek." açıklamasında bulunmuştu.

Fed'in daha yüksek enflasyon risklerine karşı dikkatli olduğunu ifade eden Powell, ücret artışlarının birçok yıla oranla çok daha hızlı olduğunu belirtmişti. Fed mart ayı toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleştirecek.