Tarım ve Orman Bakanlığı kurban rehberi yayınladı: Öncelik erkek hayvanlarda olsun

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Rehberde, kurbanlıkların çok zayıf ve çevreye karşı duyarsız olmaması, şap hastalığı belirtisine dikkat edilmesi, ağırlık artışı sağlamak için kurbanlıklara hormon uygulanmaması, kesilen hayvanlara ait organların kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi konularında uyarılar yapıldı. Park ve sokakta kesim yapılmaması ve çevrenin kirletilmemesi için dikkat edilmesi istenilen rehberde, şu ayrıntılar yer aldı:

DIŞ GÖRÜNÜŞÜ DÜZGÜN OLMALI

Koyun ve keçinin bir, sığır ve mandanın iki, devenin ise beş yaşını doldurmuş olması gerekir. Ancak altı ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması halinde kurban edilebilir. Sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına bakılması gerekir.

Çok zayıf, gebe ya da yeni doğum yapmış hayvanlar olmamalı. Hayvanın kılları düzgün ve parlak, bakışları ve dış görünümü canlı olmalı.

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Yüksek ateş, salyası ve gözde akıntısı bulunmamalı. Pis kokulu ishali ve burun akıntısı olmamalı. Öksürük ve nefes darlığı yaşamamalı. Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız olmamalı. Yara, şişlik ve ödemi olmamalı. Cinsiyet organları ve memede kötü kokulu akıntısı bulunmamalı. Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli. *Hayvanlarda şap hastalığı belirtisi görülmemeli.

HORMON VERİLMEMELİ

Hayvanlara yeteri kadar temiz su ve yem verilmeli, bulundukları ahır ve ağıllar uygun şekilde aydınlatılmalı ve havalandırılmalı. Verilen yemler kokuşmuş, küflü, yabancı maddelerle bulaşık olmamalı.

Canlı ağırlık artışı sağlamak için veya hastalık nedeniyle kurbanlık hayvanlara rasgele ilaç, aşı, vitamin, hormon ve hormon benzeri maddeler verilmemeli. Zorunlu olarak bu maddelerden bir veya birkaçının uygulandığı kurbanlık hayvanlar, ilaç arınma süresi içinde kesilmemeli.

KURBAN ATIKLARINA DİKKAT

Hayvanlar bu mevzuata uygun araçlarla ve uygun şartlarda nakledilmeli. Nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonu hayvanlar bindirilmeden yapılmalı ve üstü kapalı, zemini, havalandırması uygun olmalı. Araçların zeminlerine yeteri kadar altlık serilmeli. Kurbanlar insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda, akarsu kenarlarında kesilmemeli. Kurban atıkları rastgele etrafa atılarak çevre kirletilmemeli, insanlar rahatsız edilmemeli. Kurban hakkında olumsuz düşüncelerin oluşmasına sebep verilmemeli.

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ÇEVRE KİRLETİLMEMELİ

İç organların çıkarılması sırasında işkembe ve bağırsak içeriğinin ete bulaşması önlenmeli. İçerikleri kesim yerinden ayrı bir yerde poşet, çöp bidonu, konteyner veya çukurlara boşaltılmalı, çevre kirletilmemeli. Kesilen hayvanlara ait organlar, kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmeli.

Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra -18 derecede altı ay boyunca saklanabilir.”