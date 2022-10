Tarım Kredi bakkala geliyor

Haberin Devamı

Tarım Kredi Kooperatif Market’te yıl sonu itibarıyla, kuruluş yıldönümüne atıfta bulunularak, bin 863 yeni satış noktası açmayı hedeflediklerini söyleyen Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Bu anlamda ‘Bakkal Projesi’ni hayata geçireceğiz. İş ortakları bulacağız. Bir anlaşma yapacağız ve marketin ya da bakkalın belli bir bölümü bizim ürünlere tahsis edilecek, ürünlerin fiyatı market fiyatlarıyla aynı olacak. Böylece satış noktasını önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde 3 bine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece küçük esnafa da sermaye desteği sağlarken, ciromuzu da katlayacağız. Kasım itibarıyla ilk adımı Konya, Ankara ve Mersin’de atıyoruz” dedi.

Hüseyin Aydın, göreve geldiği ocak ayından bu yana Tarım Kredi Kooperatifleri’ndeki işleyişi ve kurumun önümüzdeki döneme ait yatırım hedeflerini, düzenlenen bir basın toplantısında paylaştı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aydın, bu yıl içinde yem, gübre ve ilaç alanında yeni yatırım yapacaklarını belirtti.

10 MİLYON TON

Tarım Kredi Kooperatifleri’nin sanıldığının aksine kamu kurumu olmadığını ve kamuya ait herhangi bir varlık veya özkaynak kullanmadığını söyleyen Aydın, “1581 sayılı Kooperatifler Yasası herkesi bağladığı gibi bizi de bağlıyor. Çalışanlarımız da kamu personeli değil. Tarım Kredi’de yönetim tamamen seçimle geliyor. Tarım Kredi Grubu altında, satış kanalını yürüttüğümüz bin 615 kooperatif, 17 bölge birliği ve 204 hizmet bürosundan oluşan Merkez Birliği ve üretim kanalını yürüttüğümüz ve 18 şirketten oluşan Tarım Kredi Holding yer alıyor. Yılsonunda İSO 500’deki şirket sayımızı 5’e çıkaracağız; bunlar Gübretaş, Tarım Kredi Birlik, Tarım Kredi Yem, Tarım Kredi Süt ve Tarım Kredi Yağ. Hacim olarak yılda 10 milyon tonluk ticaret yapıyoruz. İstihdamın tartışıldığı dönemde 2022 yılında, her gün, tatil günleri de dahil, yeni 11 istihdam sağladık. Özkaynağımız 18 milyar TL. Bugünkü değerle değerlemek istesek en azından üçle çarpmamız lazım yani yaklaşık 60 milyar TL’lik özkaynağımız olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

‘MARKET SİZİN İŞİNİZ Mİ?’

Marketlerde bin 600 üründen, 600’ünü Tarım Kredi’nin ürettiğini söyleyen Aydın, “‘Market sizin işiniz mi?’ diyorlar, tartışılır. Market, bu yapının doğal sonucu. Bu işleri yapıyorsam, nihai tüketiciye ulaşmam kadar eşyanın tabiatına uygun başka bir refleks olmamalı” değerlendirmesini yaptı. Son dönemde gübre fiyatındaki artışa da dikkat çeken Hüseyin Aydın, şunları söyledi: “Türkiye’deki gübre pazarının yüzde 31’ine hükmediyoruz. Gübre bu dönemin en stratejik ürünü. İran’da Razi Petrokimya diye Tarım Kredi’nin önceki yıllarda satın aldığı 1 milyon metrekarelik alanda faaliyet gösteren, içinde 9 fabrikanın olduğu bir üretim tesisi var. Yüzde 50 ortağıyız. Yarısını İran hükümeti alıyor. Gübretaş’a yatırım yapacağız, yapmamız gerekiyor. Dünyanın büyük oyuncularıyla birebir görüştük. Bir ay önce Rusya’daydık. Rusya son uygulamalar nedeniyle güçlüklerle karşı karşıya, gübre üretimini kendi üreticilerine kullandırma gibi bir algı hissettik. Kendi üyelerimizin gübre ihtiyacı sonbahar için karşılandı. Sonbahara hazırız, hatta ekstra mal aldık. Önemli olan ilkbahardaki gübre ihtiyacımız. Yemde, Türkiye’de yüzde 11 pazar payımız var. Hammaddenin yüzde 60’ı ithal ediliyor. 12 fabrika bize yetmiyor.”

‘RAKİPLER DÜŞMANIMIZ DEĞİL’

Bu ülkede yaşayan herkesin enflasyonla mücadele etmesi gerektiğine dikkat çeken Hüseyin Aydın, “Daha efektif yatırımlar yapacağız, kârlılığımızdan ödün vereceğiz. Türkiye enflasyonla kalkınmayı da gördü. Şeker, yağ gibi bazı ürünleri kamu Tarım Kredi üzerinden pazarlıyor ancak diğer firmalara da veriyor. Kalite farkı olan ürünlerde, fiyatlar mukayese ediliyor. Eşit koşullarda eleştirilmesi gerekiyor. Et ve Süt Kurumu bize, cari piyasa fiyatlarının altında et vereceğini söyledi. Yüzde 35 ucuza satıyoruz. Ürünün sahibi Et ve Süt Kurumu, sadece 234 noktamıza veriyor. Sanki marketin tüm ürünlerinde bu indirim yapılacak gibi algıya dönüştü. Rakipler düşmanlarımız değil, onlardan çok şey öğreniyoruz. Nihai anlamda mal tedariki yaptığımız firmalara da pazarda olmamız olumlu yansıyor. Yapabildiğimiz kadar daha ekonomik kalmak için gayret göstereceğiz” dedi.

‘EVLERDE EN AZ 2 YILLIK ŞEKER VE YAĞ VAR’

Göreve geldikten bir ay sonra haciz ve icra takiplerini durdurduğunu söyleyen Aydın, “Tahsilat oranı yüzde 96. İdari takiple halledelim dedik ve yapılandırma genelgesi çıkardık. Yüzde 4’ün yarısını bu dönemde tahsil ettik. İcra, bütün yolları tükettiğimizde başvurabileceğimiz bir yoldur” dedi. Hüseyin Aydın marketlerde enflasyon ve indirim haberleriyle artan talebe ilişkin, “Kişisel görüşüm, Türk halkının evinde en az 2 yıllık şeker ve yağ var” yorumunda bulunarak, “Malı bittiği halde talep etmeyen market, malı olup da göndermeyen depocu da oldu. Çok aksaklık yaşadık. Depo olmadan bu işin olmadığını gördük. Ben de depoda varken markette olmadığını gördüm ama bu durumu hızlıca toparlıyoruz” açıklamasını yaptı.

YENİ YATIRIM HEDEFLERİ

-YEM: Kırklareli, Erzurum ve Konya’da 830 milyon TL’lik yatırım planlanıyor, bu yıl temelleri atılacak fabrikalarla, pazar payının da yüzde 15’e yükselmesi bekleniyor.

-İLAÇ/ TOHUM: Manisa’da yapılacak yeni yatırımla toplamda 130 lisanslı ürün üretilecek.

-SÜT ve SÜT ÜRÜNLERİ: Geçtiğimiz haftalarda TMSF’den yapılan açıklamada, Aynes Gıda’nın 785.5 milyon TL’lik bedelle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne satışının onaylandığı belirtilmişti.

-YAĞ: Yağda pazar payını artırmak adına Trakya’da da yeni tesis yatırımı hayata geçirilecek.

-GÜBRE: İskenderun’da temel gübre ihtiyacını tamamen çözmese de önümüzdeki birkaç ay içine yeni bir yatırımın yapılması gündemde. Yarımca’da da gelecek dönemde milyon Euro’lar değerinde yeni bir yatırım hedefleniyor.