Nakit yemek ödeme bedeliyle 16 milyarlık vergiden vazgeçilecek

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda dün görüşülmeye başlanan torba teklifle işverenler tarafından çalışanlara verilen yemek bedelinin nakit olarak ödenmesi durumunda 51 liraya kadar olan kısmına vergi istisnası getiriliyor. Torba teklif için yapılan etki analizi çalışmasına göre 26 gün çalışana ödenen bin 326 liralık aylık yemek parasından 265 lira gelir vergisi alınıyor. Bir takvim yılında ödenen 15 bin 912 lira yemek parasından çalışan başına 3 bin 182 liralık gelir vergisinden vazgeçiliyor.

FATURA İSTİSNASI

Analiz çalışmasında 5 milyon çalışana yemek parası ödendiği varsayımı altında 15.9 milyar liralık vergiden vazgeçildiği belirtildi. Torba teklifte yer alan bir başka düzenlemeyle işverenlerce çalışanlara mevcut ücretlerine ilave olarak doğalgaz, elektrik ve ısınma giderlerini karşılamaları için ödenen ve bin lirayı aşmayan tutarlar 2023 haziran ayının sonuna kadar gelir vergisinden istisna olacak. Aylık bir çalışanın bin liralık faturasının işverence karşılanması durumunda aylık 200 lira, 6 aylık bin 200 liralık vergiden vazgeçilecek. 1 milyon çalışana bu tutarda bir yardım yapılmasının 6 aylık vergi maliyetinin 1.2 milyar lirayı bulacağı öngörüldü.

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KKM’DE VAZGEÇİLEN TUTAR 18.8 MİLYAR

Torba teklifte Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının süresinin 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılması düzenlemesi yer alıyor. Etki analizine göre, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının başlangıcından itibaren 18.8 milyar lira vergi maliyeti oldu. Söz konusu düzenleme kapsamında 1 milyar doların kur korumalı mevduat hesabına dönüştürülmesinin 6 aylık vergisel maliyetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu bilgisi de analiz çalışmasında yer aldı.

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YURTDIŞINDAKİ İŞÇİLER

Mevcut uygulamada intörn öğrencilere tıp fakültelerinde bin 569 lira ücret ödenirken, diş hekimliği fakültelerinde herhangi bir ücret ödenmiyor. Torba teklifle tıp fakültelerinde 14 bin 600 ve diş hekimliği fakültelerindeki 4 bin 900 olmak üzere toplam 19 bin 500 öğrenciye asgari ücret ödemesi yapılacak. Yapılacak ödemenin yıllık maliyeti ise 1 milyar lirayı bulacak. Teklifle yurtdışında çalışan inşaat işçilerinin ücretleri gelir vergisinden istisna tutulacak. Düzenlemenin yurtdışında çalışan 20 bin işçiyi ilgilendirdiği, istisna uygulamasını da 1.8 milyar lira olacağı tahmin edildi. Etki analizi çalışmasında sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde ilave 10 bin kişilik istihdam sağlanabileceğinin de ifade edildiği belirtildi.

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ÖĞRENCİ KREDİLERİNDEN 27 MİLYAR LİRA SİLİNECEK

Yasa teklifi ile yapılan düzenlemeyle, kredi almakta olan, borç ödeme zamanı henüz başlamamış olan, ve kredi geri ödemesi devam eden borçluların ödenmemiş borçlarına ilişkin taksitlerde yer alan endeks tutarları silinecek. Son 5 yıl esas alınarak yapılan hesaplamaya göre; silinecek tutar halen kredi almaya devam edenlerde yaklaşık 9.6 milyar lira, geri ödemesi devam eden borçlularda yaklaşık 17.4 milyar lira olmak üzere toplam 27 milyar lirayı bulacak.