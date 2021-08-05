Tarım ihracatına normalleşme dopingi

Türkiye’nin temmuz ayı ihracatı 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 10,2 artarak 16 milyar 413 milyon 409 bin dolara çıktı. İhracat, ocak-temmuz döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,9 yükselerek 121 milyar 358 milyon 345 bin dolara ulaştı. Türkiye’nin tarım ihracatı da temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.1 artarak, 2 milyar 33 milyon 337 bin dolara yükseldi. Böylece yılın yedinci ayında da tarım ihracatı 2 milyar doların üzerinde gerçekleşti. Tarım ihracatı ocak ayında 2 milyar 59 milyon 953 bin dolar, şubat ayında 2 milyar 127 milyon 630 bin dolar, mart ayında 2 milyar 427 milyon 654 bin dolar, nisan ayında 2 milyar 354 milyon 410 bin dolar, mayıs ayında 2 milyar 76 milyon 967 bin dolar, haziran ayında 2 milyar 561 milyon 821 bin dolar düzeyinde gerçekleşmişti. Tarım ihracatının temmuzda Türkiye’nin toplam ihracatındaki payı yüzde 12.4 oldu. Tarım ihracatı, ocak-temmuzda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.3 yükselerek 15 milyar 641 milyon 770 bin dolara çıktı.



EN ÇOK HUBUBATTA

Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerinin azalması ve ekonomilerin toparlanmasıyla birlikte gıda talebine olan artışın sürmesi tarım ihracatının da yüksek seyretmesini sağladı. Temmuz ayında Türkiye’nin sanayi ihracatı yüzde 10.6 artarak 12 milyar 673 milyon 328 bin dolara, madencilik ihracatı da yüzde 28.3 yükselerek 477 milyon 787 bin dolara ulaştı. Sektörlere göre ihracata bakıldığında, hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri temmuz ayında da tarım bünyesinde liderliğini sürdürdü. Bu dönemde hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 652 milyon 830 bin dolarlık, mobilya kağıt ve orman ürünleri 506 milyon 593 bin dolarlık, su ürünleri ve hayvansal mamuller 262 milyon 762 bin dolarlık, yaş meyve ve sebze 166 milyon 399 bin dolarlık, meyve sebze mamulleri 152 milyon 813 bin dolarlık, fındık ve mamulleri 132 milyon 223 bin dolarlık, kuru meyve ve mamulleri 71 milyon 940 bin dolarlık, tütün sektörü 52 milyon 562 bin dolarlık, zeytin ve zeytinyağı sektörü 23 milyon 128 bin dolarlık, süs bitkileri ve mamulleri 12 milyon 86 bin dolarlık dış satıma imza attı.

SÜS BİTKİLERİ YÜKSELİŞTE

TEMMUZ ayında geçen yılın aynı dönemine göre tarım grubu bünyesindeki 10 sektörün 5’inin ihracatı artarken, 5’inin de azaldı. Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, meyve sebze mamulleri, zeytin ve zeytinyağı, süs bitkileri ve mamulleri, su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerinin dış satımı yükselirken, yaş meyve ve sebze, kuru meyve ve mamulleri, fındık ve mamulleri, tütün, mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörlerinin dış satımında azalış görüldü. Bu dönemde en fazla ihracat artışı yüzde 98.2 ile süs bitkileri ve mamullerinde gerçekleşti. Süs bitkileri ve mamullerini, yüzde 23.1 ile meyve sebze mamulleri yüzde 21.2 ile zeytin ve zeytinyağı, yüzde 20.1 ile su ürünleri ve hayvansal mamulleri, yüzde 10.9 ile hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri izledi.

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