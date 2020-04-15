Tarım danışmanlarına corona virüs esnekliği

Tarım ve Orman Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tarımsal danışmanlık faaliyetleri yeniden düzenlendi.



Tarım ve Orman Bakanlığının, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesine yönelik esasların belirlendiği tebliğe, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında geçici madde eklendi.



Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Kovid-19 nedeniyle alınması gereken tedbirler kapsamında, tarımsal danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile kuruluşlarda istihdam edilen tarım danışmanlarınca yapılması gereken işletme kontrollerinden salgın nedeniyle yapılamayanlar, salgına yönelik tedbirlerin bitiminden itibaren her ay bir ziyaret yapılmak üzere yıl sonuna kadar tamamlanabilecek.



Tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar, illerde oluşturulan komisyonlar tarafından bu yıl için en az bir defa denetlenecek.



Tarımsal danışmanlık hizmeti sunanların yetkili kişiler aracılığıyla il müdürlüklerine teslim edeceği banka teminat mektubu verilme süresi 15 Nisan'dan itibaren 3 ay ertelenecek. Bu süre gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.