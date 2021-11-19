Tarım Bakanlığı’ndan ‘Kuraklık Yönetim Planı’

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Bakanlık, tarım sektörüne yönelik en az sulama suyu kullanımı ile maksimum tarımsal üretim geliri elde edilmesi amacıyla ‘bitki deseni’ de belirleyecek. 2021 yılı itibarıyla 15 havzada (Konya, Akarçay, Kuzey Ege, Küçük Menderes, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz, Burdur, Van Gölü, Antalya, Asi, Seyhan, Ceyhan, Gediz, Büyük Menderes ve Fırat-Dicle) kuraklık yönetim planları tamamlandı.

2021 yılında 10 havzada (Sakarya, Susurluk, Meriç-Ergene, Marmara, Yeşilırmak, Batı Karadeniz, Kızılırmak, Doğu Karadeniz, Çoruh ve Aras) kuraklık yönetim planının hazırlanması için ise çalışmalar başladı. Sektörel alt havza ölçeğinde ise her sektörün (içme-kullanma, çevresel ihtiyaç, tarım, ticaret ve enerji, turizm, madencilik rekreasyon vb.) ihtiyacı olan suyun, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan analizi yapılıyor.

Kuraklık şartları dikkate alınarak, gelecek planlaması hazırlanıyor. Sektörel su tahsis planlarında önemli yere sahip olan tarım sektörü en çok su tüketen sektör olmakla birlikte, iklim değişikliğinden de en fazla etkilenen sektörlerin başında geliyor. Tarım sektörüne yönelik olarak en az sulama suyu kullanımı ile maksimum tarımsal üretim geliri elde edilmesi amacıyla bitki deseni de belirlenecek.