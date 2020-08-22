Tarihi doğalgaz müjdesinin mimarı Berat Albayrak ilk işareti 2017’de verdi... Adım adım doğalgaz keşfine

Türkiye hafta ortasından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağını söylediği müjdeli habere kilitlenmişti. Dün bu müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemimiz Tuna-1’deki sondajında hamd olsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda” sözleriyle açıklandı. Bu açıklama ile Türkiye’nin en büyük giderleri arasında yer alan enerji konusunun çözülmesi noktasında çok büyük bir adım atmış oldu.

UYGUN ŞARTLARDA

Peki Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfi noktasına nasıl ulaşıldı? Bu alanda en büyük adımlar şu anda Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak’ın Enerji Bakanlığı döneminde atıldı. Sondaj gemileri uluslararası piyasalara göre çok uygun şartlarda Türkiye’ye kazandırıldı. Türkiye geçmişte yabancı firmalarla petrol ve doğalgaz aramaları yaparken, bu işin mimarı dönemin Enerji Bakanı Albayrak döneminde yerli ve milli araştırma gemileri ve mühendisler devreye alındı. Çoğu kimse bu işe inanmazken, Bakan Albayrak 2017 yılından bu yana Türkiye’yi enerji noktasında çok güzel bir geleceğin beklediğine dikkat çekti.

MÜJDENİN AYAK SESLERİ

Tarihler 6 Nisan 2017’yi gösterirken, Bakan Albayrak, Milli Enerji ve Maden Politikası Toplantısı’nda dün açıklanan müjdenin ayak seslerini şu cümlelerle duyuruyordu: “Tarihimizde ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemimizle, yılda en az Akdeniz’de 2 tane, Karadeniz’de 2 tane her yıl kuyu kazacağız.” Yaklaşık 2 ay sonra 6 Haziran 2017’de TPAO Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi ziyareti esnasında ise şu ifadeleri kullanıyordu: “Türkiye olarak biz artık büyük ve güçlü ülke Türkiye diyorsak, bu alanda da kendi mühendisimiz, gemilerimiz, arama sondaj platformlarımızla olmak zorundayız. İnşallah bunun neticesi noktasında önemli adımlar atacağız.”

KENDİMİZ YAPACAĞIZ

Bakan Albayrak, 9 Temmuz 2017’de gerçekleştirilen Dünya Petro Kongresi’nde ise dünyaya şu mesajı veriyordu: “Arama ve üretim faaliyetleri ekseninde denizlerimizde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine odaklanmış durumdayız. Akdeniz havzasındaki sismik araştırmalarımız yoğun biçimde devam ediyor. Karadeniz bölgesinde bu anlamda aynı yoğunlukta eğilmeye devam ediyoruz.” Yine temmuz ayında gerçekleştirilen Akademisyenlerle İstişare Toplantısı’nda Albayrak, “Envanterimizde oluşan bu iki geminin yanında son çeyrekte Türkiye’nin müzakereleri bitti, satın alma süreçlerinden sona geldi. İnşallah bu yılın son çeyreğinde envanterimize alacağımız kendi sondaj gemimizle, kendi mühendislerimizle, artık sondaj faaliyetlerini Türkiye olarak kendimiz yapacağız” diyordu.

AKTİF OLACAĞIZ

Bakan Albayrak, 10 Ağustos 2017’de katıldığı bir TV programında da “Burada ciddi keşifler oluyorsa, biz de kendi hukukumuza dayalı bölgeler içinde artık daha aktif olacağız. Bunu gerek üçüncü ülkelerle iş birliği yaparak, birlikte arama, sondaj işleri yaparak, gerekse çok büyük ve yeni bir atılımla kendi mühendislerimiz ve gemilerimizle biz de artık olacağız. Birlikte eskiden kazıyorduk, hala yine kazalım ama yeni dönemde kendimizde kazacağız” diyerek, ‘yerli ve milli’ olmanın önemine vurgu yapıyordu.

Bu tarihten hemen iki gün sonra ise Albayrak, 18 Mart Çan Termik Santral İşletme Müdürlüğü ziyaretinde ise,

“Önümüzdeki dönemde kendi mühendisimiz, kendi gemimiz, kendi jeo fizik, jeo kimya mühendislerimiz dışında, tüm bu çerçevede kendi yerli personelimiz ve mühendislerimizle daha aktif bir rol inşallah üstleneceğiz” ifadelerini kullanıyordu.

HIZLA YOL ALIYORUZ

Tarihler Ekim 2017’ye geldiğinde ise 8. Türkiye Enerji Zirvesi’nde, ilk derin sondajın ne zaman yapılacağını açıklıyordu Berat Albayrak: “Bu yıl bitmeden, en geç önümüzdeki sene başında ilk Akdeniz sığ sondajımızı malzeme ve ekipmanlarda yetiştikten sonra da 2018’de ilk derin sondajımızı yapacağız. Türkiye yeni dünya düzeninde çok farklı bir yere doğru hızla yol alıyor. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyenler genelde ahmaklar. O zaman biz bir şeyleri değiştirelim ki farklı sonuçlar alalım.”

Kasım 2017’deki 7. Uluslararası Doğalgaz Kongresi’nde de, Albayrak, “Bu yıl bitmeden envanterimize katacağımız kendi sondaj gemimizle Akdeniz’de artık kuyularımızı, sondaj çalışmalarımızı son sürat devam ettirecek Türkiye petrolleri var. Bugüne kadar bu iktidar döneminde neye ihtiyacımız varsa, neyi hak ediyorsak Cumhurbaşkanımız liderliğinde hepsini tek tek gerçekleştiriyoruz” diyordu.

TÜRK BAYRAĞI VURGUSU

20 Kasım 2017’de gerçekleştirilen 2018 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda da Bakan Albayrak, Akdeniz ve Karadeniz’de ayrı ayrı sondajlar yapmak suretiyle petrol ve doğalgaz aramacılığında aktif bir stratejiyi devreye aldıklarını açıklamıştı. 14 Aralık’ta gerçekleştirilen 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Görüşmeleri’nde ise şu konuya dikkat çekmişti: “Doğalgaz ve petrol arama çalışmaları kapsamında Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis gemilerimizle hem Akdeniz hem Karadeniz’de detaylı sismik aramaları yürütüyoruz. Bütün dünyaya sesleniyorum: ‘Türkiye olarak sondaj faaliyetleri petrol ve gaz arama faaliyetleri noktasında Türkiye’nin sahip olduğu Türk Bayrağı’nın dalgalandığı gemilerimizle yelken açıp dolaşacağız.”

Yılın son gönünde ise Deepsea Metro-2 Ziyareti esnasında, sektörünün en büyüğü, en son teknoloji gemilerden bir tanesi olan Türkiye’nin ilk yerli sondaj gemisiyle yeni yıla girildiğini açıklıyordu.

FATİH AKDENİZ’E UĞURLANDI

31 Mayıs 2018 gelindiğinde ise Fatih Sondaj Gemisi’nin Akdeniz’e Uğurlama Töreni gerçekleştirildi. Burada Albayrak, “Teknolojik altyapı iş güvenliği ve ekipmanları noktasında da dünyanın en üst klasmanındaki gemimizle denizlerdeki varlığımız özellikle de Akdeniz ve Karadeniz’de de çok daha fazla hissedilecek” mesajını paylaşıyordu.

Katıldığı bir TV programında ise neticeye ulaşmanın kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken Albayrak, şunları söyledi: “Ben hep şuna inandığımı söyledim. Bu süreç başladıysa yakında neticeye ulaşmak.. Ama bugün ama uyarın.. Bu yola girdiğiniz sürece doğru adımları, doğru bir sistem içinde, yerli ve milli bir duruşla, bilimsel olarak da doğru bir yol haritası izlediğiniz sürece neticeye ulaşmak kaçınılmazdı.”

MUTLU HABERLER

Artık 2019 yılına gelindiğinde ise yine bir TV yayınında Albayrak, müjdenin yaklaştığını şu sözlerle duyuruyordu: “Ben çok net söylüyorum. 2020’li yılların Türkiye’sinde inşallah Türkiye özellikle enerji aramacılığında petrol doğalgaz... denizde ve karada... petrol ve gaz noktasında sevinçli ve mutlu haberler duyacak. Bundan en ufak bir şüphem yok.” Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’de bu kadar aktif rol üstlenmesi sonrasında uluslararası çapta oluşturulan olumsuz havaya da şu sözlerle karşı çıkıyordu: “İlk günden bu sürece kadar parsel parsel Doğu Akdeniz’i birileri uluslararası şirketlere paylaştırırken, biz ne yapacağız, oturacağız. Sonra ne olacak Akdeniz’de ayağımızı suya atamayacak, olta atamayacak noktaya geleceğiz. Egemenlik-bağımsızlık noktasında ‘adalardan kilitledik, Kıbrıs’tan kilitledik, Doğu Akdeniz’den kilitledik böyle bir şeye olabilir mi.”

VE KEŞİF...

Tarihler 21 Ağustos’u 2020’yi gösterdiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Fatih sondaj gemisinin yaptığı çalışmalar ilk neticesini verdi. Erdoğan, Karadeniz’de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğunu, 2023’te Karadeniz gazının milletin kullanımına açılacağını söyledi.