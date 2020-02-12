Tam yol İstanbul

Son günlerin dünya çapında en önemli gündem maddesini koronavirüs ve sonrasında yaşanan gelişmeler oluşturuyor. Virüsün dünya ticaretine olduğu kadar, turizme de büyük etkisi oldu. Özellikle bazı cruise gemilerinin karantina altına alınması, gemideki yolcularda virüse rastlanması Uzakdoğu’ya ve o bölgedeki gemi turlarına olan ilgiyi bir hayli azalttı. Sadece Çin’e değil birçok Uzakdoğu ülkesine olan turizm hareketi ciddi şekilde yavaşladı. Uzakdoğu bölgelerine yapılan cruise turlarına olan ilginin azalmasıyla cruise turizminde uzun süredir oyun dışında olan Türkiye’nin yeniden parlayan yıldızlardan bir olabileceği ifade ediliyor. Yaklaşık 5 yıldır yaşanan kötü hadiseler sebebiyle rota dışında olan İstanbul’un bu yıl itibariyle devreye girmesinin büyük bir avantaj olduğuna dikkat çeken sektör temsilcileri, özellikle İstanbul’un cruise yolcuları tarafından ciddi şekilde talep gördüğünü ifade ediliyor.



YOLCULAR GELMEYE HAZIR



Geçtiğimiz günlerde Türkiye’yi ziyaret eden MSC Cruises Yönetici Direktörü Angelo Capurro ile yeniden cruise gemisi ağırlamak için gün sayan İstanbul’u ve cruise sektörünü konuştuk. Türkiye’nin son 5 yıldır rotada olmadığını hatırlatan Capurro’ya, ‘Dünyanın her yerinde kötü olaylar yaşanıyor. Ancak başka bir şehir bu kadar kolay gözden çıkarılmıyor. İstanbul’u gözden çıkarmak kolay mı oldu’ diye sorduk. Capurro, sorumuzu şöyle cevapladı: “Geçmiş dönemde en son yolculardan iptaller gelmeye başlayınca bu kararı almak zorunda kaldık. Çok direndik ancak gemileri çekmek zorunda kaldık. Bizim için çok zor bir karardı İstanbul’u rotadan çıkarmak. Ancak son bir kaç yıldır gemilerde yolcularla yapılan anketlerde gitmek istenilen ilk durak olarak ilk sırada hep İstanbul çıkıyordu. Cruise firmaları olarak İstanbul’u altın durak olarak görüyoruz. İstanbul’da çok ciddi bir tarih var yolcuları bu şehri görmek istiyor. Yolcular artık İstanbul’a gelmek için hazır.”



ANA LİMAN OLABİLİR



İstanbul’un sadece uğranılan bir durak olmadığını söyleyen Capurro, “Buraya gelen İstanbul için, Türkiye için geliyor. İstanbul’un yerine başka bir İstanbul koyamıyoruz. Barcelona veya Roma’yı gezenler yeni yerler arıyor. Burada da İstanbul ön plana çıkıyor. MSC bünyesinde Roma, Barcelona veya Genoa neyse İstanbul’da o. Türkiye’deki yeni yapılanmamız ile birlikte ABD’den ya da Rusya’dan biri İstanbul’dan gemi turu satın alabilecek. Böylece Türkiye ana liman olma yolunda hızla ilerleyecek. Açılan yeni havalimanı ve yakında açılacak olan cruise limanı Galataport ile birlikte İstanbul, çok ciddi bir ivme yakalamış olacak. İstanbul, global bir ana liman olma yolunda gidiyor” diye konuştu.

FORMÜL HAZIR, OPERASYONA GEÇMEK GEREKİYOR

MSC olarak 17 gemi ile hizmet verdiklerini, 2027 yılında ise gemi sayılarının 29’a çıkacağını ifade eden Angelo Capurro, “Bu 13.6 milyar Euro’luk yatırım anlamına geliyor. Bu kadar çok gemiyi doldurmamız gerekiyor. Bizim de yeni limanlara ve destinasyonlara ihtiyacımız var. Çok güzel bir liman, çok güzel bir havalimanı ve talep edilen bir şehir var. Formül hazır artık operasyona geçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

2021 PLANLAMALARI YENİDEN YAPILABİLİR

Royal Caribbean Türkiye Genel Müdürü Alper Taşkıranlar da şirketin 41 gemisinin bu yıl Türkiye’ye geleceğini söyledi. Taşkıranlar, “Yaklaşık 120 bin kişiyi Türkiye’ye getireceğiz. Nitelikli turisti hedefleyen Türkiye için cruise turisti büyük önem taşıyor. Uzakdoğu’da yaşananlar sebebiyle Doğu Akdeniz ve İstanbul yeniden gündeme gelebilir. İstanbul için artık ışık daha parlak. 2021 için planlamalar yapılsa dahi Uzakdoğu’daki durum sebebiyle planlamalar yeniden yapılabilir. Ayrıca Uzakdoğu dışında diğer hiç bir destinasyonda sorun yaşanmıyor. Gemilerin hijyen açısından standartları da bir hayli yüksek” dedi.

58 TÜRK YOLCU KİŞİ BAŞI 90 BİN TL'LİK TATİLE ÇIKTI

MSC’nin 4 ay süren dünya turu hakkında bilgi veren MSC Cruises Türkiye Genel Müdürü Necla Tuncel ise şunları söyledi: “Turu ocak ayında başladı. 3 bin 200 kişilik gemimiz ABD’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Portekiz’den Peru’ya kadar dünyanın dört bir tarafını geziyor. Gemide 58 Türk var. Gelecek yıl düzenlenecek turda ise 62 Türk yolcu yer alacak. Turun en düşük fiyatı ise kişi başı 13 bin 500 Euro yaklaşık 90 bin TL. Hatta bir Türk yolcu daha gemideyken gelecek yılki dünya turuna da katılacağı bilgisini verdi.”





TRIESTE YERİNE İSTANBUL NEDEN OLMASIN

Türkiye’nin Doğu Akdeniz çanağında olduğunu söyleyen Angelo Capurro, “Gelen taleplere göre İstanbul’un ana liman olması hızlanacaktır. Burada talebin çok olacağını düşünüyoruz. Doğu Akdeniz çanağı için gemiler Venedik limanından çıkar. Ancak Venedik büyük gemileri sokmama kararı aldı. Bu yüzden MSC olarak 4 bin 200 kişilik gemiler yerine 3 bin kişilik iki gemi ile operasyon yapıyorduk. Ancak bu şekilde organizasyon yapmak zor oluyordu. Bu yüzden Trieste başlangıçlı büyük gemilerle operasyon düzenlemeye başladık. Ancak bu şehre olan uçuş sayısı İstanbul kadar değil. İstanbul’a ise dünyanın her yerinden uçuş var. THY ve yeni havalimanı çok büyük bir avantaj getiriyor İstanbul’a. Gelecekte Trieste yerine İstanbul, ana liman olarak konumlandırılabilir” diye konuştu.