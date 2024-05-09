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Taksimetreye zam geldi

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#Taksi#Taksimetre#Mersin
Taksimetreye zam geldi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 15:05

Mersin'de taksi ücretlerine zam yapıldığı bildirilirdi. Zamlı yeni tarifeye göre 18 lira olan taksimetre açılış fiyatı 25 liraya, 20 lira olan kilometre ücreti de 28 liraya yükseltildi.

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Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Veysel Sarı, bugünden itibaren geçerli olacak yeni fiyat tarifesinin taksimetrelere ayarlanması için muayene istasyonunda toplanan taksicilerle bir araya geldi. Sarı, artan akaryakıt fiyatları,, lastik ve yedek parçalardaki fiyat tırmanışı ve araç bakım ücretlerindeki artışların yeni fiyat tarifesini kaçınılmaz kıldığını söyledi. Sarı, fiyatlarda yapılan her artışın kendi kazançlarının azalması olduğunu belirterek, “Bizler fiyat artışından yana değiliz. Akaryakıta, yedek parçalara, lastiğe gelen fiyat artışları yeni tarifeyi kaçınılmaz kıldı. Araçların bakımının yapılması, müşterinin can güvenliği ve memnuniyeti açısından çok önemli. Biz bugün lastiğimizi yenileyemezsek, aracımızın bakımını yapmazsak, müşterimizin can güvenliğini tehlikeye atarız” dedi.

Veysel Sarı, konuşmasının devamında her esnafın, müşterinin veli nimet olduğu bilinciyle hareket etmesi gerektiğinin altını çizerek, “Müşteri bizim kazanç kapımız, veli nimetimiz. Onlara en iyi hizmeti vermek, güler yüz göstermek, hepimizin görevi. Müşterimizle aramızdaki sevgi saygı duygusunu güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

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#Taksi#Taksimetre#Mersin

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