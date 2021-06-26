SUV, minibüs ve karavana talep yüksek

Pandemi dönemi sonrasında özellikle büyük araçlara ve karavana talebin arttığını vurgulayan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Filomuza bakarsak biz Türkiye’deki açık ara en büyük Minibüs ve SUV filosuna da sahibiz ve bu araçlara olan talep de daha yüksek. Özellikle şehirlerarası yolculuk yapacaksa müşteri bavul için yer lazım. Son dönemde şehirlerarası yolculuklarda minibüs ve SUV talebinin arttığını görüyoruz.



‘GİTTİĞİ YERDE TESLİM’

Müşterimizin işini kolaylaştırmak adına gittiği yerden teslim alma konusunu ofislerimizin olduğu bölgelerde yapıyoruz. Bir günlük gideceği yere gidip dönüp arabayı teslim etmek veya gidip hemen dönmeyecekler olabiliyor. Bizim ofisimiz gidilen bölgelerde varsa biz gidilen yerden aracı geri alıp tekrar dönmek istediğinde müşterimize tekrar geri getiriyoruz. Bu tür şeylerle müşterilerimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Müşteri mümkün olduğunca kalabalığa girmek istemiyorsa birebir hizmet vermiş oluyoruz. Bu talepler devam edecek diye düşünüyoruz. Karavan konusunda ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemiyle birlikte ilgi katlanarak arttı. Enterprise Türkiye olarak hızla bu konuda aksiyon aldık ve şu an Türkiye’nin en büyük çekme karavan filosuna sahibiz. Enterprise’dan çekme karavan kiralayacak müşterilerimiz özgür ve doğayla iç içe bir tatil yapabiliyorlar” dedi.

ÖNCELİK HİJYEN VE DİJİTALLEŞME

ÖZELLİKLE pandemi ile birlikte araç kiralama hizmeti giderek yaygınlaştığını vurgulayan Tangün, şunları kaydetti: “Bu hizmeti alacak müşterilerin kötü sürprizler yaşamaması adına hizmeti alacakları şirketi iyi seçmeleri gerekmektedir. Araç kiralama hizmetinin alınacağı şirketin sektördeki tecrübesi, araç hijyen ve temizliğine verdiği önem, ofis ağı, fiyatları, zengin bir araç filosu bu karara oldukça etkili. Bir diğer önemli konu da hiç şüphesiz ki online hizmet… Müşterilerin telefon ya da bilgisayarları aracılığıyla dilediği yerden hizmet almaları önemli. Firmaların teknolojik altyapısının olması şart. Online hizmet seçeneği sunan, araç filosu içinde teknolojik tüm yenilikleri takip eden, ihtiyaçlarına cevap anında cevap verebilecek firmalar tercih edilmeli.”

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