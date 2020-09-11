Süs bitkiciliğinde Türkiye’nin uluslararası kapısı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, bu sene 16-19 Eylül tarihleri arasında 3.’sü gerçekleşecek olan Sakarya Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Altuğ, “Sakarya lojistik konumu, üretim potansiyeli, ticari tarihi, doğa ve turizm değerleri, beşeri mozaiği, kültürel canlılığı ile Anadolu kenti görünümünde bir dünya şehri olmaya aday illerimizden biridir. Bu iddiamız sahip olduğu avantajların, barındırdığı insan enerjisinin aktif bir şekilde değerlendirmeye müsait olmasından kaynaklıdır. Marmara Bölgesi’nin incisi Sakarya’mız, bu potansiyelinin yanında süs bitkiciliği ve peyzaj sektöründe Türkiye’nin uluslararası kapısı haline geldi. Peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünün ilerleyişine paralel olarak festivalimizin de her geçen sene kapsamı ve katılım oranları ciddi şekilde artıyor. Bu sene çok daha iyi hazırlandık ve pandemi önlemlerimizi ciddi şekilde alarak katılımcılarımızın sağlıkları için de sıkı önlemler aldık” ifadelerini kullandı.

SES GETİRMİŞTİ

Artık peyzaj denildiğinde Sakarya’nın akla geldiğine dikkat çeken Başkan Altuğ, festivalin uluslararası boyuta ulaşması için de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Altuğ, “Bu yıl 3. sünü gerçekleştireceğimiz Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivalimizin dört dörtlük olması adına sorumluluklarımızı gerçekleştiriyoruz. Festivalimizde geçtiğimiz sene 150’ye yakın kuruluşumuzu ve 20 bin’i aşkın kişiyi ağırlayarak oldukça ses getirmiştik” ifadelerini kullandı.

SEKTÖRE YÖN VERİYOR

Sakarya’nın sahip olduğu tarımsal potansiyel ve verimli topraklar ile süs bitkiciliği sektöründe üretime oldukça uygun bir şehir olduğunu söyleyen Altuğ, “Sakarya olarak artık üretimiyle, sağlanılan katma değeriyle, istihdamıyla ve dış ticaret hacmi ile bu sektöre yön veren illerin başında geliyoruz. Toplam üretim alanı içerisinde yüzde 38’lik bir paya sahip olan ilimizde, 500’den fazla firmamız, 15 bin dekarı aşan alanda faaliyetlerini yürütmektedir. Sakarya, ülkemizde peyzaj ve süs bitkisi ekili alanı bakımından ikinci sıradadır. Ülkemiz de bitki ve çiçek yetiştiriciliği yapılan alan bakımından dünyada 12. sırada yer almaktadır. Bu sektörün daha da büyüyerek Sakarya ismiyle yeni uluslararası pazarlarda ihtiyaçlara cevap vermesi çok önemlidir. Peyzaj ve süs bitkiciliğine yapılan yatırımlar her geçen gün katlanarak artıyor ve bu sektörün sahip olduğu potansiyel festivalimiz sayesinde tüm dünyaya duyuruluyor. Festival bu nedenle ciddi önem arz ediyor” şeklinde konuştu.

İHRACAT ARTIYOR

Peyzaj ve süs bitkiciliği üretimi ile artık ithal edilen ürünlerde ihraç eder bir konuma gelindiğine vurgu yapan Altuğ, “ 2020 yılının ilk 8 ayında peyzaj ve süs bitkisi ihracatında ülkemizden yaklaşık 70 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Şehrimiz de sektörel olarak ihracattaki yerini her geçen sene sağlamlaştırarak ihracat rakamlarını da aynı oranda artırmaktadır. Sakarya peyzaj ve süs bitkisi ihraç eden iller arasında ilk 10 sırada bulunmakta ve 2019 yılının ilk 8 ayında 950 bin dolar olan ihracatını 2020 yılının aynı döneminde 1 milyon doların üzerine çıkarma başarısı sergileyerek yükselişini sürdürmektedir” diye konuştu

‘DÜNYAYI BİTKİLERİMİZLE DONATACAĞIZ’

Tarımsal ürünlerde ve süs bitkiciliğinde sektöre ve şehre katkı sağlayacak Doku Kültürü Laboratuvarı projenin bitmek üzere olduğunu dile getiren Altuğ, “Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ve üniversitelerimiz işbirliğinde başladığımız, Doğu Marmara Kalkınma ajansı desteğiyle yürütülen “Sakarya Tarımsal Ürünler Üretim Mükemmeliyet Merkezi” tamamlandığında kuruluşlarımıza ciddi rekabet avantajı sağlayacaktır. Sektörün daha fazla katma değer yaratabilmesi, ülke ihracatına katkıda bulunabilmesi, ithal edilen bitkilerin ilimizde ve hastalıklardan arındırılmış bir biçimde yetişmesini sağlamayı hedefliyoruz. Sakarya olarak süs bitkiciliği sektöründe talebi karşılayan bir il olarak dünyayı bitkilerimiz ile donatacağız.”