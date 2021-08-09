Sürücülere özel uygulama

18 aylık Ar-Ge çalışmaları sonucunda yerli sermayeyle geliştirilen OtoKonfor, tek bir akıllı telefon uygulamasıyla, hali hazırda 15 farklı hizmeti bir araya getiriyor. Periyodik araç bakımından lastik değişimine, vale hizmetinden çekici yardımına, yerinde yıkamadan araç alım satım danışmanlığına kadar her araç sahibinin ihtiyaç duyacağı hizmetler için inovatif çözümler üreten OtoKonfor, Google Play Store ve IOS App Store’dan ücretsiz kullanıma sunuluyor. OtoKonfor Kurucu Ortağı ve CEO’su Timur Selçuk Turan “Özellikle beyaz yakalı çalışanlar, kadınlar ve genç sürücüler yoğun metropol hayatında araçlarına vakit ayıramıyorlar. Bu uygulama sayesinde sürücülere otomobillerinin sadece keyfini sürmek kalacak. Hizmet sayımızı yıl sonuna kadar 40’a çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

Uygulama üzerindeki birçok hizmet ücretsiz olarak kullanılabilirken, ihtiyaca göre kullandıkça ödenebilen hizmetler de var. Turan “Uygulama sadece araç sahiplerine yönelik değil. Araç satın almak isteyenler için de araç alım danışmanlığı verebiliyor ve size en uygun aracı bulup satın alma süreçlerinde yanınızda oluyor. Yine kullandığınız aracı satmak isterseniz, satış danışmanlığı desteği de veriyor” diye konuştu.

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