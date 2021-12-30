Sürdürülebilir ekonomiye güçlü destek

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Akbank’ın sürdürülebilirlik faaliyetlerini ve odak alanlarındaki hedeflerini anlatabilir misiniz?

AKBANK olarak, değer yarattığımız tüm alanlara uzun vadeli bir bakış açısıyla yaklaşıyor, sürdürülebilirlikle ilgili gündemimizi ve yol haritamızı da uzun vadeli olarak planlıyoruz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerinde önceliklendirdiğimiz dört değer alanımız bulunuyor; Sürdürülebilir Finansman, İnsan ve Toplum, Ekosistem Yönetimi ve İklim Değişikliği. Sürdürülebilirliğin uzun vadeli bakış açısını gerektirdiğinin bilinciyle, belirlediğimiz bu dört odak alanında kendimize ölçülebilir hedefler koyduk.

KARBON NÖTR HEDEFİ

2021 yılının başında, 2030 yılına kadar 200 milyar TL sürdürülebilir kredi finansmanı sağlama hedefimizi de, bu bakış açısıyla oluşturduk. Ve böylece Türkiye’de sürdürülebilir finansman konusunda uzun vadeli taahhüt veren ilk mevduat bankası olduk.

Bu hedeflerimizi olabildiğince erken gerçekleştirmek ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için, gerekli dönüşümü finanse ederken iklim değişikliğiyle mücadele ve doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Akbank olarak operasyonlarımızdan kaynaklı salınımları sıfırlayarak 2025 yılına kadar karbon nötr banka haline gelmek için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, kredi portföyümüzün iklim değişikliğine olan etkisini 2030 yılına kadar azaltacağız.

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İLK YEŞİL BONO İHRACI

Şirketlerin daha sürdürülebilir, doğa dostu olmak üzere yaptıkları yatırımları finanse etmek için çıkardığınız ürünler neler?

Türkiye’de ilk olarak sunduğumuz ‘Mavi Finansman Ürün Paketi’ ile sürdürülebilir turizmin geliştirilmesi, liman ve denizcilik faaliyetlerinde çevresel ayak izinin azaltılmasını hedeflerken; yine son dönemde Çevre Dostu Taşıt kredisi, Yeşil Dış Ticaret Paketi, Çatı Güneş Enerjisi Santrali yatırım kredisi gibi tüm sektörlerde karbon ayak izini azaltmak için ürünlerimizi geliştirdik.

Pandemi sürecinde Türkiye’deki ilk Yeşil Bono ihracını da gerçekleştirdik. İhraç sonrası bankamızın sürdürülebilir finans çerçevesini geliştirdik. Böylece finansman sağlayacağımız sürdürülebilir projelerle ilgili uluslararası yeşil ve sosyal bono ihracı standartlarına uygun yeşil ve sosyal uygunluk kriterlerimizi yayınladık. Yenilikçi ürünlerle bu alanda da Türkiye’de ilkleri gerçekleştiriyor ve sürdürülebilir finansman çalışmalarımızın yanı sıra operasyonlarımızdan kaynaklanan çevresel ayak izimizi azaltmak için de çalışıyoruz.

KARTLAR DÜNYASINDA DÖNÜŞÜM BAŞLADI

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Kartlar dünyasında ne tür dönüşümler var?

Akbank’ın, sürdürülebilirlik stratejisine paralel, kartlar dünyasında da dönüşüm başladı. ‘İyi Yaşayanlar Kulübü’ bizim yeni marka platformumuz. Axess İyi Yaşayanlar Kulübü ile ‘Bugün ve her gün daha iyi bir yaşam’ fikriyle, müşterilerimize değer önermeleri sunarak yaşamlarına katkı sağlamaya odaklanıyoruz. Kendilerine ve çevrelerine iyilik yapmak isteyen herkes İyi Yaşayanlar Kulübü’ne üye olabiliyor. Bu kulübe girmek için Axessli olmak yeterli oluyor. Ayrı bir üyelik çabası gerekmiyor müşterilerimiz tarafında. Kulüp üyelerimiz, hayatı ertelemeden her gün daha dolu, duyarlı ve paylaşımcı yaşıyorlar.

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‘HERKESE SUNUYORUZ’

Axess, hayatta ilerlemek, beraber daha iyi yaşamak, bugün ve her gün harekete geçmeyi sağlamak için var. Amaçlara ulaşmayı, hayatı iyileştirebilecek gücü bulmayı sağlamak için ihtiyaç duyulan finansal araçları ve teknolojiyi Axess İyi Yaşayanlar Kulübü ile herkese sunuyoruz. Böylece iyi bir hayata sahip olmak, yeniden tanımladığımız haliyle ‘iyi yaşamak’, geleceğin hayalleri olmaktan çıkıyor ve bugünün somut aksiyonları haline geliyor. Gördüğünüz gibi, artık bir kredi kartından çok daha fazlasını konuşuyoruz.

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Axess’in 20. yılında yenilediğimiz marka konumlandırmamızın altını çok yenilikçi ve fark yaratan ürünlerle ve değer önermeleri ile donattık. Axess pazarda fark yaratarak ‘Kaybolmayan chip-para’ özelliği ile kazandırdığı puanları geri almıyor. Axessliler, Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü anında kullanım özellikli cebe inen kredi kartını da kullanabiliyor. Cebe inen kartların dondurma özelliği ile kredi kartlarını cüzdanlarında bulamayan müşterilerimiz Axess Mobil üzerinden kartlarını kullanıma kapatıp, bulduklarında tekrar açılabiliyor.

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CHİP PARA İLE ÖDEME

Sektörde bir ilk ve tek olan ‘Chip-para ile öde’ özelliğimiz ile müşterilerimiz biriktirdikleri kaybolmayan chip paralarıyla diledikleri harcamalarını Axess Mobil’den tek tuşla, saniyeler içerisinde silebiliyor. Starbucks iş birliğimizle müşterilerimiz Starbucks işlemlerini ve kazanımlarını Axess Mobil içerisinden yönetiyor, dönemsel kampanyalarla ek faydalardan da yararlanıyor. Yuvarla iş birliğimiz ile de kuruşlar iyiliğe yuvarlanırken, sağlıklı yaşam ekosistemimiz ile müşterilerimizin ve hayvan dostlarının sağlıklı yaşam farkındalığını artırıyor ve onlara bu alanda ayrıcalık ve fırsatlar sunarak destekliyoruz. Tüm bunlara ilave olarak çevreye duyarlı davranıyor ve milyonlarca kartımızı geri dönüştürülmüş malzemeden üreterek, plastik kullanımını azaltıyoruz.

2025’TE KARTLARIN HEPSİ ‘DÖNÜŞECEK’

Geri dönüştürülmüş plastik kağıt ve zarf kullanımı projesi nasıl doğdu?

AKBANK olarak sürdürülebilir ekonomiye geçişi güçlü adımlarla destekliyoruz. Bankamızın çevresel, sosyal ve yönetişimsel (ESG) uygulamalarına paralel olarak sürdürülebilir finansman sağlıyor, operasyonlarımız kaynaklı karbon emisyonlarımızı azaltmak için çalışıyoruz. Ayrıca, kredi portföyümüzün iklim değişikliği üzerindeki etkisini en aza indirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Ekonominin ve toplumun gelişimine yönelik bilinç ve sorumluluklarla hareket eden bir kurum olarak eylül ayında Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’ne (UNEP FI) üye olarak, Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ne de imza attık. Bankamızın ESG uygulamalarına bir yenisini daha ekleyerek iddialı bir adım daha atmak istedik ve kredi kartlarımızı da kapsam içine alarak, cebe inen Axess öncülüğünde projeye başladık. Proje ile birlikte, 2022 yıl sonuna kadar tüm Akbank kredi kartlarında geri dönüştürülmüş plastik, kağıt ve zarf kullanımına geçiyoruz. 2025 yılı itibariyle de müşterilerimizin ceplerindeki tüm Akbank kart tipleri geri dönüş-türülmüş malzemeden olacak.

11 FUTBOL SAHASINA EŞİT

Geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen kartlarla çevreye sağlayacağınız fayda ne olacak?

Bu çevreci dönüşüme, geçtiğimiz aylarda ‘İyi Yaşayanlar Kulübü’ platformu ile 20. yılını kutlayan Axess ile başladık. Artık cebe inen Axess’e başvuran ya da kartının yenileme zamanı gelenlere kartları, çevre dostu malzemelerden üretilip adreslerine teslim ediliyor. Bizler Türkiye’de yine bir ilki gerçekleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Axess, Wings, Akbank Kart, Free tüm bireysel ve ticari kartlarımızı müşterilerimize artık geri dönüştürülebilir kart plastiği, kağıt ve zarfı ile sunacağız. Bugün bankamızda 18 milyona yakın kart, müşterilerimizin kullanımında. Bu kartları yan yana koyduğumuzda yaklaşık 11 futbol sahasına eşit bir alana yayılıyor. Başlattığımız bu hareketle kağıt ve plastik gibi malzemelerin geri dönüştürülerek yeniden kullanımı sayesinde doğal kaynakların daha az tüketilmesi, çevresel kirlilik oranın düşürülmesine de destek olacağız.