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Henkel sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

#Henkel#Sürdürülebilirlik#Yenilenebilir Elektrik
Henkel sürdürülebilirlik raporunu yayınladı

Henkel, 2021’in sonuna kadar Henkel, üretimlerinden kaynaklanan karbondioksit ayak izini yarı oranda azaltmayı başardı.

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Şirket 2021 sonu itibariyle 21 ülkede, üretimde kullandığı elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir hale dönüştürdü ve yüzde 68 oranında yenilenebilir elektrik kullanımı seviyesine ulaşmıştı. 

Şirket CEO’su Carsten Knobel, “Sürdürülebilirlik, aynı zamanda temel değerlerimizden biri ve kurumsal yaklaşımımızda da nihai amaç olarak yerini almış durumda: ‘Pioneers at heart for the good of generations’ (Gelecek Nesiller İçin İyiliğe Öncülük Ediyoruz) ilkemizle hareket ediyoruz. Daha da iddialı hedeflerle belirlediğimiz sürdürülebilirlik stratejimiz ile dönüşümümüze hız kazandırırken, portföyümüzü ve süreçlerimizi de sürdürülebilirlik doğrultusunda daha güçlü bir şekilde geliştireceğiz.” şeklinde konuştu.

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#Henkel#Sürdürülebilirlik#Yenilenebilir Elektrik

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