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Sümerolog Çığ’a ‘yüzyılın cumhuriyet kadını’ ödülü

#Tügiad#Muazzez İlmiye Çığ#Plaket
Sümerolog Çığ’a ‘yüzyılın cumhuriyet kadını’ ödülü

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı ziyaret ederek Yüzyılın Cumhuriyet Kadını plaketini teslim etti.

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Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, “Kadınlarımız okusun ve kendine güvensin. Avrupa’nın 400 yılda yaptığını, biz 80-90 yılda yaptık” dedi. Ziyaretten ve kendisine verilen plaketten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, kadınlara, genç kızlara tavsiyelerde bulundu. Kadınların çok çalışması gerektiğini belirten Çığ, “Kadınlarımız, kızlarımız okusunlar. Kendilerine güvensinler. Güven çok önemli. Ben kendime güvenmeseydim bugün olduğum yerde olamazdım. Bu mevkie çıkamazdım. Engellerin karşısında dik duracaksın. Kavgayla hırsla üstesinden gelemezsiniz. Başarı ile geleceksiniz” dedi.

IŞIK KARANLIĞI YENER

Gençlerin Atatürk ilke ve inkılaplarından asla ayrılmaması gerektiğinin altını çizen Muazzez İlmiye Çığ, sözlerine şöyle devam etti: “Devrimlere başladığımız zaman kadınlarımızda okuma yazma yoktu. Çarşaf içindeydi. Devrimlerle birlikte kadın erkek eşit şartlarda okumaya başladı. Bugün sağlık, ticaret, bilim gibi her alanda kadınlarımız dünya çapında ödüller alıyor. NASA’ya kabul edilen kadınlarımız var. Bu çok önemli. İşte bu yüzden devrimlerimizin en yüksek çağındayız. Avrupa’nın 400 yılda yaptığını, biz 80-90 yılda yaptık. Demek ki bizim insanımıza yol açarsanız, önüne geçilemeyecek kadar ilerleriz. Işık karanlığı yener.”

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#Tügiad#Muazzez İlmiye Çığ#Plaket

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