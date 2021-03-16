Şubatta bütçe 23.2 milyar lira fazla verdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta ekonomi reformunu açıklarken 850 bin esnafın vergiden muaf olacağını kaydetmişti. Basit usule göre vergilendirilen esnaf şubat ayında geçen yılın gelirlerini beyan etti ve ilk taksidi ödedi. Buna göre basit usulden şubatta 60 milyon lira gelir elde edildi. Ocak ayıyla birlikte basit usul gelir vergisinden iki ayda 78 milyon liralık gelir elde edilmiş oldu. Geçen yıl ocakta 13 milyon lira, şubatta ise 82 milyon lira olmak üzere 95 milyon liralık gelir gelmişti. Basit Usul Gelir Vergisi şubat ayında geçen yıla göre yüzde 26.2, iki ayda ise yüzde 18.5 gerilemiş oldu.



Şubat ayı bütçesinde faiz hariç giderler, yüzde 5.4 artışla 83.6 milyar lira artarken, faiz giderleri yüzde 9.9 oranında azalarak, 12.7 milyar lira oldu. Faiz hariç giderler içinde bütçede sermaye gideri olarak yer alan yatırım kalemi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53.9, mal ve hizmet alım giderleri yüzde 30.8, borç verme gideri de yüzde 61 azaldı.

DEĞERLİ KONUT

Şubat ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.2 artışla 98.4 milyar lira oldu. Yurtiçinde satılan mallar üzerinden alınan dahilde KDV geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51.6 oranında artışla 6.8 milyar lira olurken, ithalde alınan KDV ise yüzde 52.6 oranında artışla 15.4 milyar lira olarak gerçekleşti. Şubatta geçen yılın aynı ayına göre Gelir Vergisi yüzde 20, Kurumlar Vergisi yüzde 44.5, Özel Tüketim Vergisi yüzde 18.4, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi yüzde 3.9, Damga Vergisi yüzde 23, harçlar yüzde 40.7, diğer vergi tahsilatı yüzde 62 arttı.

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