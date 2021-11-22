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'Su ayak izi'ni tüm Türkiye’ye yayacak

#Tügiad#Su Ayak İzi#Emisyon
Su ayak izini tüm Türkiye’ye yayacak

TÜGİAD, suyun ekonomi içerisinde oynadığı rolün farkındalığını artırmak üzere harekete geçti. Sürdürülebilir tarım ve beslenmenin önünde duran sorunları aşmak için ‘su ayak izi’ kavramının daha fazla kişi tarafından bilinmesi gerektiğine dikkat çeken dernek, 2022 yılı boyunca hayata geçireceği projelerle ‘su ayak izi’ kavramını Türkiye geneline yaymayı hedefliyor.

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Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), üretilen-tüketilen her ürün veya alınan hizmet için gerekli olan su miktarı olarak adlandırılan ‘su ayak izi’ kavramının Türkiye’de de bilinirliğini arttırma adına harekete geçiyor. Bu konuyu ilk kez ele alacak sivil toplum kuruluşu olan TÜGİAD, tüm dünyayla beraber önemli bir tarım ve sanayi ülkesi olan Türkiye’yi de yakından ilgilendiren; sürdürülebilir sanayi, tarım ve gıda ve küresel kıtlık konularıyla ilgili proje hazırlıyor. 2022 yılında başlaması planlanan proje kapsamında TÜGİAD başta olmak üzere, ilgili sivil toplum kuruluşlarının, iş insanlarının, girişimcilerin, beslenme uzmanları ve doktorların, yazılımcıların ve Z kuşağı temsilcilerinin de dahil olacağı ‘sürdürülebilir sanayi, tarım ve gıda’ ve ‘küresel kıtlık’ konularının tartışılacağı bir zirve gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra, yenilikçi tarım teknolojilerini desteklemek üzere, ülke çapında proje ve iş fikri yarışması düzenlenmesi de planlanıyor.

BİLİNİR BİR KAVRAM DEĞİL

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Sürdürülebilir tarım ve beslenmenin önünde duran 2 temel sorunun, tarım alanlarının ve gıda yetiştiriciliğinin de ömrünün sonuna gelmesine de sebebiyet verecek olan ‘karbon ayak izi’ ve ‘su ayak izi’ olduğuna işaret edem TÜGİAD, konunun önemini şu şekilde açıklıyor: “Karbon ayak izi, üretilen sera gazı miktarı açısından insan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçüsü olarak doğrudan ayak izi ve dolaylı ayak izi olarak tanımlanıyor. Birincil ayak izi, evsel enerji tüketimi ve ulaşım dahil olmak üzere, fosil yakıtlarının yanmasından ortaya çıkan doğrudan karbondioksit emisyonlarının, ikincil ayak izi ise, kullandığımız ürünlerin tüm yaşamın döngüsünden bu ürünlerin imalatı ve en sonunda bozulmalarıyla ilgili olan dolaylı karbondioksit emisyonlarının ölçüsü olarak ifade ediliyor. ‘Karbon ayak izi’ özellikle Kyoto Protokolü sonrası dünyada oldukça bilinen ve yaygınlaşan bir terim olmakla birlikte maalesef, ‘su ayak izi’ ise o kadar bilinir bir kavram değil.”

KİRLETİLEN SUYU İFADE EDİYOR

SU ayak izi, 2002 yılında Twente Üniversitesi Profesörü Arjen Hoeksta tarafından ortaya atılan, insanların su tüketimi ve mevcut su kaynaklarının yönetimi arasındaki bağlantıyı gösteren bir kavram. Üretilen-tüketilen her ürün veya alınan hizmet için gerekli olan su miktarı olarak adlandırılan su ayak izi, başka bir ifade ile üretimde tedarik zinciri boyunca kullanılan ve kirletilen suyu ifade ediyor. Su ayak izi, suyun ekonomi içerisinde oynadığı rolün ve su yönetiminin ekonomik kalkınma süreçlerinde bir araç olarak kullanımının anlaşılmasını sağlayan, yeni bir tanım. Bir ülkenin su ayak izinin incelenmesi, suyun ekonomik faaliyetlerdeki yönünü izleyerek plancıların, karar vericilerin ve yatırımcıların tahsis, ticaret, rekabet avantajı ve ekosistem desteğine yönelik kararlarının zeminini oluşturuyor.

 

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#Tügiad#Su Ayak İzi#Emisyon

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