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Stratejik ortaklıklarla yurtdışına yayılacak

#Murat Erkan#Turkcell#CES Fuarı
Stratejik ortaklıklarla yurtdışına yayılacak

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Paycell, Bip ve Süperonline iştiraklerimizi yatırımcılara açtık. Üç şirketimize de ABD, Asya ve Ortadoğu’dan fonlar ilgi gösteriyor. Finansal yatırımcı aramıyoruz, yurtdışında yayılımı hızlandıracak bir ortak arıyoruz. Olursa yüzde 10 civarında hisse satışı olur, değerlemelere bakılacak” dedi.

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Teknolojideki son gelişmelerin görücüye çıktığı CES Fuarı sadece ürünlerin sergilendiği bir ekosistem olmanın dışında dünya devlerinin olası işbirlikleri içinde büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye’den çok sayıda firmanın üst düzey yöneticisi hem teknolojideki son yenilikleri yerinde görmek hem de temaslarda bulunmak için fuardaydı.

Turkcell’in davetlisi olarak geldiğimiz Las Vegas’ta bir basın toplantısı düzenleyen Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, pandemi nedeniyle sönük kalsa da CES 2022’deki son teknolojilerin şirketler için önemli işbirliklerine de fırsat tanıyacağını dile getirdi. Global pazarlarda Turkcell’e değer katacak işbirlikleri için görüştüklerini söyleyen Erkan, “Türkiye’den yeni unicorn’lar çıkma hedefimizle Paycell, Bip ve Süperonline iştiraklerimizi yatırımcılara açtık. Üç şirketimize de ABD, Asya ve Ortadoğu’dan fonlar ilgi gösteriyor. Finansal yatırımcı aramıyoruz, yurtdışında yayılımı hızlandıracak bir ortak arıyoruz.

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Global pazarlarda bize değer katacak yatırımcılarla görüşüyoruz. Olursa yüzde 10 civarında hisse satışı olur, değerlemelere bakılacak. Önümüzdeki 3 ay hareketli olacağız. Her anlamda aslında hareketli bir 6 ay yaşayacağız. 30 yıllık kariyerimdeki en heyecanlı yıla giriyoruz” dedi.

JP MORGAN’A YETKİ

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Osman Yılmaz da Paycell için JP Morgan ile yetkilendirme anlaşması imzaladıklarını hatırlatarak, “10’a yakın yatırımcı grubu var. Görüşmelere başladığımızda dolar kuru 8.5 TL’ydi. Sonra kur yükselmesine rağmen yatırımcılar masadan kalkmadı. Yılın ilk yarısında sonuçlanır” diye konuştu.

KRİPTO HEDEF ALAN

Murat Erkan, oyun pazarı ve kripto konusuna yatırım yapacaklarının sinyalini de şu sözlerle verdi: “Şirketlere ortaklık olur, satın alma olur, unicorn şeklinde yatırım olur. Girişimcilik ekosistemine kendi alanımızla ilgili yatırım yapmak istiyoruz. Fişe takılabilen alanlara yatırım yapacağız. Kripto işinde yetkinlerimiz var. Nasıl gireceğiz, bakacağız. Oyunla ilgili bir yaklaşımız oldu. Cloudgame konusunda ciddi yatırım yaptık. Ama kurlar hareketli, global fiyatlama yapmak gerekiyor TOGG’a yatırım yaptığımızda sorgulayanlar olmuştu, şimdi sorgulanmıyor. TOGG’da hissemizi yüzde 19’dan 23’e çıkardık. İmkân olursa daha da çıkarırız.”

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TÜRKİYE’DE İNTERNET UCUZ

Dünyaya göre Türkiye’de internetin ucuz olduğunu belirten Erkan, Las Vegas’taki CES Fuarı’nı örnek gösterdi. Erkan, “CES’te günlük internet fiyatı 80 dolardı. Türkiye’de internet vergi dezavantajına rağmen dünyadaki en ucuzlardan biri. Enflasyon oranlarına bakın, haberleşme en altta yer alıyor” dedi.

DÖVİZ RİSKİ SINIRLI

2021 yılının üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 22.3 artışla 9.4 milyar TL gelir elde ettiklerini, ilk 9 ayda 2.5 milyon müşteri kazandıklarını belirten Erkan, “Toplamda yeni müşteri hedefimizin 3 katına ulaştık. Bu hedefi yeni yılda da sürdüreceğiz” dedi. Döviz açık pozisyonlarının sınırlandığını, bilançolarının güçlü olduğunu belirten Erkan, “Kasada para var. Rüzgar karşıdan bile esse biz gemiyi götüreceğiz” diye konuştu.

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ELEKTRİKTE FIRSAT KOLLUYOR

Enerji fiyatları arttığı için santrallerin altın değerine çıktığını söyleyen Erkan, “Bizim internet maliyetimizden fazla enerji maliyetimiz var. Gönlümüzden geçen tükettiğimiz kadarını üretmek. 3 yıl önce enerji şirketi kurduk. Üç yıl önce Çeşme’de rüzgâr santrali aldık. İyi ki almışız. Keşke 10 tane olsaydı da alsaydık” ifadelerini kullandı.

‘BU ŞARTLARDA YAYIN İHALESİNDE YOKUZ’

Kadın Futbol Süper Ligi’ne destek verdiklerini belirten Erkan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun yayın ihalesine katılıp katılmayacaklarına ilişkin olarak da “Türkiye’de farklı bir bakış açısı gerekiyor. Daha kollektif olmalı, kitlelere yaymak lazım. Resmi olarak izleyen 1 milyon kişi var. Ama herkes bir şekilde izliyor. Yayınların tüketiciye ulaşması önemli. Artık sadece TV’den izlenmiyor. Aynı şekilde bir ihale olacaksa ilgilenmiyoruz. Şu anda bir değişiklik gözlenmiyor” diye konuştu.

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SORUNU HİSSEDARLAR ÇÖZER

Turkcell’in hissedarı olan Rus milyarder Mikhail Fridman’ın şirketi LetterOne’ın yönetim kuruluyla ilgili açıklamalarının sorulması üzerine de Erkan, şunları söyledi: “Bunu oturup hissedarların çözmesi gerekir. Turkcell’in ana sözleşmesinde her şey yazılı.”

1.5 MİLYAR TL EK YATIRIM

Dijital Türkiye hedefiyle fiber seferberliği başlattıklarını hatırlatan Murat Erkan “2021’de Kahramanmaraş, Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas illerimizde altyapı çalışmaları başlattık. 270 milyon TL’lik yatırımla 110 bin haneye daha ışık hızında internet erişim sağlayacağız. Bu yatırımla toplam fiber altyapımızın uzunluğu 53 bin km’yi aşacak. Son 10 yılda fiber altyapıya 7.6 milyar TL yatırım yaptık. Bu yıl yaklaşık 1.5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz. Fiber seferberliğimiz yeni illerle devam edecek” açıklamasında bulundu.

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#Murat Erkan#Turkcell#CES Fuarı

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