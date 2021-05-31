STK’lara 1 milyon lira kaynak

Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Sekiz ay önce STK’lara ek kaynak yaratmak için Sepette İyilik Hareketi’ni hayata geçirdik. Her geçen gün büyüyen bu proje sayesinde, STK’lara elbirliğiyle daha fazla destek olacağız. Bu proje kapsamında STK’ların dijitalleşme süreçlerine de destek oluyoruz. Müşterilerimizin katkılarıyla büyüyen bu iyilik hareketi ile sorunlara çözüm arayan STK’lar için hep birlikte örnek bir dayanışma sergiliyoruz” dedi.

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