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Ekonomi
EKONOMİ SERVİSİ
Haber Giriş: 31.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

STK’lara 1 milyon lira kaynak

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STK’lara 1 milyon lira kaynak

Trendyol’un, Sepette İyilik hareketi ile 31 sivil toplum kuruluşunun ürünlerini platformda tek bir çatı altında toplayarak, bugüne kadar bu ürünlerin satışlarından sivil toplum kuruluşlarına yarattığı kaynak 1 milyon TL’yi aştı.

Trendyol Kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, “Sekiz ay önce STK’lara ek kaynak yaratmak için Sepette İyilik Hareketi’ni hayata geçirdik. Her geçen gün büyüyen bu proje sayesinde, STK’lara elbirliğiyle daha fazla destek olacağız. Bu proje kapsamında STK’ların dijitalleşme süreçlerine de destek oluyoruz. Müşterilerimizin katkılarıyla büyüyen bu iyilik hareketi ile sorunlara çözüm arayan STK’lar için hep birlikte örnek bir dayanışma sergiliyoruz” dedi.

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