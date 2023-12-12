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SPK'dan HATEK hissesinde bir kişiye 6 ay yasak

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#Hatay Tekstil#Yusuf Öztaşbaşı#SPK
SPKdan HATEK hissesinde bir kişiye 6 ay yasak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 07:06

SPK, Hatay Tekstil pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili Yusuf Öztaşbaşı adlı kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili bir kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

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SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Hateks Hatay Tekstil İşletmeleri AŞ (HATEK) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107 nci maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Yusuf Öztaşbaşı adlı kişi hakkında 12.12.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

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#Hatay Tekstil#Yusuf Öztaşbaşı#SPK

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