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HaberlerEkonomi HaberleriSPK'dan 32 kişi ve 1 şirkete 6 ay işlem yasağı
GeriEkonomi SPK'dan 32 kişi ve 1 şirkete 6 ay işlem yasağı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 07.07.2021 - 21:23 | Son Güncelleme:

SPK'dan 32 kişi ve 1 şirkete 6 ay işlem yasağı

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SPK'dan 32 kişi ve 1 şirkete 6 ay işlem yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 32 gerçek ve bir tüzel kişinin işlemlerinde piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanacağını açıkladı.

SPK bültenine göre kurul, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ. (SNGYO) pay piyasasında 27.05.2021-06.07.2021 döneminde meydana gelen fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak yapılan incelemeler sonucunda, 32 gerçek ve bir tüzel kişi hakkında piyasa dolandırıcılığı makul şüphesi bulunması nedeniyle 6 ay işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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