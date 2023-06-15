SPK iki kişiyi yakaladı! 6 ay işlem yasağı geldi

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Sermaye Piyasası Kurulu, Eren Karamahmutoğlu ve Teyfik Kerem Akın isimli şahıslar hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı kararı aldı.

SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kullanıcısının Eren Karamahmutoğlu olduğu belirlenen sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 15.06.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

