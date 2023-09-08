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SPK 3 şirketin halka arzını onayladı

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#Halka Arz#Şirket#SPK
SPK 3 şirketin halka arzını onayladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 07:15

Sermaye Piyasası Kurulu, Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Reeder Teknoloji ve Arda GYO'nun halka arz başvurusunu onayladı.

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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Hat-San Gemi İnşaa'nın 188 milyon 37 bin 93 TL olan sermayesinin bedelli olarak 221 milyon 500 bin TL'ye artırılması sırasında oluşan 33 milyon 462 bin 907 TL pay ile mevcut ortaklardan Pekar Grup İnşaat AŞ’nin sahip olduğu 10.837.093 TL nominal değerli, B grubu hamiline yazılı payların halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 22,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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REEDER TEKNOLOJİ'NİN HALKA ARZ BAŞVURUSUNU ONAYLANDI

Sermaye Piyasası Kurulu, Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 780 milyon TL olan sermayesinin bedelli olarak 950 milyon TL'ye artırılması sırasında oluşan 170 milyon TL pay ile mevcut ortaklardan Uygar Saral'a ait 45 milyon TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı payların halka arzı gerçekleştirilecek.

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1 TL nominal değerli paylar 9,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

ARDA GYO'NUN HALKA ARZINA ONAY

Sermaye Piyasası Kurulu, Arda GYO'nun HALKA ARZ başvurusunu onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 220 milyon TL olan sermayesinin bedelli olarak 293 milyon 700 bin TL'ye artırılması sırasında oluşan 73 milyon 700 bin TL payın halka arzı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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#Halka Arz#Şirket#SPK

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