SPK 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımını onayladı

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Sermaye Piyasası Kurulu, Naturelgaz Sanayi'nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 115 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 115 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 230 milyon TL'ye çıkacak.

ASELSAN'DAN YÜZDE 100 BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI

SPK, Aselsan Elektronik'in pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 2 milyar 80 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

Şirket'in mevcut 2 milyar 280 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 4 milyar 560 milyon TL'ye çıkacak.

EGEPLAST'TAN YÜZDE 585'LİK SERMAYE ARTIRIMI

Sermaye Piyasası Kurulu, Egeplast'ın pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 162 milyon 789 bin 622 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

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Şirket'in mevcut 27 milyon 825 bin 600 TL olan sermayesi artırım sonrası 190 milyon 615 bin 223 TL'ye çıkacak.