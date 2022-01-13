Sosyal medya devine şok! Almanya tehdit etti: Kapatabiliriz...

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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Alman Die Zeit gazetesine verdiği demeçte özellikle aşırı sağ ve pandemiyle ilgili kısıtlamalara karşıt kesimler arasında popüler olan uygulamanın Alman yasalarını çiğnemeye devam etmesi halinde kapatılmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Kapatmanın son çare olduğuna vurgu yapan ve öncelikle diğer bütün yolların tüketilmesi gerektiğini belirten bakan "Yine de bunu ihtimali göz ardı edemeyiz" dedi. Alman bakan ayrıca Avrupa Birliği içinde de Telegram'la ilgili nasıl bir düzenleme yapılabileceğini değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

Euronews'un haberine göre Almanya yaz aylarında Telegram'ın Almanya yasalarını çiğnediği gerekçesiyle yasal işlem başlatmıştı. Suçlu bulunması halinde Telegram'a 5,5 milyon euro ceza kesilebileceği belirtiliyor. Almanya Telegram'ın ülkede bir temsilci atamasını ve yasadışı paylaşımları kaldırmasını istiyor.

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Telegram Almanya'da komplo teorilerinin ve nefret söylemlerinin kaynağı olarak görülüyor. Uygulama ayrıca Covid-19 karantina ve kısıtlama önlemlerine karşı olanların buluşma zemini olarak da biliniyor. Covid-19'a karşı yetişkinlere zorunlu aşı uygulaması getirmeye hazırlanan ülkede aşı karşıtlarının da bu platformdan beslendiği düşüncesi hakim.