Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması...'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması...#Doğum Koçu
Sular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldıSular 2 metre yükseldi, göl taştı.... Köyceğiz sular altında kaldı#Muğla
Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'Ahmet Çalık için aradım, telefonumu açmamasına çok sevindim'#Beşiktaş
AB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğandan iş birliği ve diyalog çağrısıAB Büyükelçileriyle toplantı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iş birliği ve diyalog çağrısı#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim dolduTıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Gözlerim doldu#Organ Nakli
Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum demişti Tartışılan sözlerine açıklık getirdi'Kasaptan et almıyorum, kuzuyu kestiriyorum' demişti! Tartışılan sözlerine açıklık getirdi#Mustafa Destici
Sosyal medya devine şok Almanya tehdit etti: Kapatabiliriz...Sosyal medya devine şok! Almanya tehdit etti: Kapatabiliriz...#Telegram
Galatasarayda Marcao trafik kazası geçirdiGalatasaray'da Marcao trafik kazası geçirdi!#Marcao
Büyük skandal patladı: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Derhal silin talimatı verildi...Büyük skandal patladı: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! 'Derhal silin' talimatı verildi...#Europol
Guardioladan Torrent sözleri G.Sarayın başına geçince yeniden gündem oldu...Guardiola'dan Torrent sözleri! G.Saray'ın başına geçince yeniden gündem oldu...#Galatasaray
Görüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattıGörüntüler gündem olmuştu... MSB inceleme başlattı!#Bülent Ersoy
Kim skandal yaratsa en yakın destekçisi oluyor: Cinsel istismar davasında gizli silahKim skandal yaratsa en yakın destekçisi oluyor: Cinsel istismar davasında "gizli silah" #Prens Andrew
Uzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerdeUzmanlar son sözü söyledi: Artık sıra erkeklerde!#Çin
Sevgilisinin ölümüyle yıkılmıştı... Gülçin Ergülden yeni paylaşımSevgilisinin ölümüyle yıkılmıştı... Gülçin Ergül'den yeni paylaşım#Güşçin Ergül
Emine Ünün gözyaşları... Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdıEmine Ün'ün gözyaşları... 'Annem bana iyi ki koronavirüs bulaştırdı'#Emine Ün
HABERLEREkonomi Haberleri

Sosyal medya devine şok! Almanya tehdit etti: Kapatabiliriz...

#Telegram#Almanya#Sosyal Medya
Sosyal medya devine şok Almanya tehdit etti: Kapatabiliriz...

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser şifreli mesajlaşma uygulaması Telegram'ı kapatabileceklerini açıkladı.

Haberin Devamı

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Alman Die Zeit gazetesine verdiği demeçte özellikle aşırı sağ ve pandemiyle ilgili kısıtlamalara karşıt kesimler arasında popüler olan uygulamanın Alman yasalarını çiğnemeye devam etmesi halinde kapatılmak zorunda kalabileceğini belirtti.

Kapatmanın son çare olduğuna vurgu yapan ve öncelikle diğer bütün yolların tüketilmesi gerektiğini belirten bakan "Yine de bunu ihtimali göz ardı edemeyiz" dedi. Alman bakan ayrıca Avrupa Birliği içinde de Telegram'la ilgili nasıl bir düzenleme yapılabileceğini değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi.

Gözden Kaçmasın

Tansiyon hiç olmadığı kadar yüksek: ABD ve Rusyadan peş peşe açıklamalarTansiyon hiç olmadığı kadar yüksek: ABD ve Rusya'dan peş peşe açıklamalar!Haberi Görüntüle

Euronews'un haberine göre Almanya yaz aylarında Telegram'ın Almanya yasalarını çiğnediği gerekçesiyle yasal işlem başlatmıştı. Suçlu bulunması halinde Telegram'a 5,5 milyon euro ceza kesilebileceği belirtiliyor. Almanya Telegram'ın ülkede bir temsilci atamasını ve yasadışı paylaşımları kaldırmasını istiyor.

Haberin Devamı

Telegram Almanya'da komplo teorilerinin ve nefret söylemlerinin kaynağı olarak görülüyor. Uygulama ayrıca Covid-19 karantina ve kısıtlama önlemlerine karşı olanların buluşma zemini olarak da biliniyor. Covid-19'a karşı yetişkinlere zorunlu aşı uygulaması getirmeye hazırlanan ülkede aşı karşıtlarının da bu platformdan beslendiği düşüncesi hakim.

Gözden Kaçmasın

Sıfır araçlar için ÖTV matrahı değiştirildi İşte yeni otomobil fiyatlarıSıfır araçlar için ÖTV matrahı değiştirildi! İşte yeni otomobil fiyatlarıHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Telegram#Almanya#Sosyal Medya

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler

BAKMADAN GEÇME!

Prostat kanserine karşı büyük umut Oyunun kuralları değişecek

Prostat kanserine karşı büyük umut! 'Oyunun kuralları değişecek!'

#Kanser
ÖZEL | Tıp tarihine geçen Ceren bebek 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

ÖZEL | Tıp tarihine geçen 'Ceren bebek' 22 yıl sonra konuştu: Duyunca gözlerim doldu

#Organ Nakli
Zincir marketlere ürün sınırı

Zincir marketlere ürün sınırı

#Zincir Marketler